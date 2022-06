Cadillac presenta la LMDh per IMSA e WEC il 9 giugno La prossima sarà una settimana infuocata per i nuovi prototipi in arrivo in pista, con la Casa statunitense che mostrerà il suo giovedì, qualche giorno dopo la BMW M Motorsport.

Di: Francesco Corghi , Journalist Anche la Cadillac ha ufficializzato la data di presentazione della sua LMDh per il FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship. La Casa statunitense svelerà a tutto il mondo il prototipo di nuova generazione nella giornata di giovedì 9 giugno, ossia il secondo di attività in pista alla 24h di Le Mans, cui punta a partecipare il prossimo anno nella prima categoria. La settimana a venire sarà una delle più importanti e interessanti perché è di poche ore fa la notizia della presentazione di un'altra LMDh, quella di BMW M Motorsport, che la mostrerà il 6 giugno. Cadillac Project GTP Photo by: Cadillac Communications Intanto per quanto riguarda Cadillac, l'avventura del mezzo costruito su telaio Dallara comincerà negli Stati Uniti alla 24h di Daytona nella nuova Classe GTP dell'IMSA, con i team Chip Ganassi Racing ed Action Express Racing, che già si occupano delle DPi V.R, a seguire le vetture. Una di queste dovrebbe prendere parte anche a Le Mans del prossimo anno nella Classe Hypercar, che man mano va ad assumere contorni davvero splendidi se pensiamo che i marchi rappresentati nelle prossime stagioni. Toyota, Glickenhaus, Ferrari, Peugeot e ByKolles-Vanwall avranno le rispettive LMH, più le LMDh di Cadillac appunto, Porsche, Acura, BMW M, Alpine e Lamborghini. condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente BMW presenterà la M LMDh il 6 giugno, ecco la prima immagine condividi