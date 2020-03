Anche l'IMSA annulla tutte le gare di aprile, si punta a Mid-Ohio

L'IMSA si è accodata alle scelte della IndyCar e fino a maggio non correrà più alcun evento, chiaramente a causa dell'espansione del Coronavirus.

Dopo lo spostamento della 12h di Sebring, la Federazione Statunitense ha quindi optato per annullare momentaneamente dal proprio calendario anche la tappa di Long Beach, indi per cui bisognerà attendere il round di Mid-Ohio dell'1-3 maggio per rivedere in azione i prototipi e le GT americane, oltre alle TCR del Michelin Pilot Challenge.

Ora si sta parlando per capire se e come reinserire in calendario gli eventi, cosa già avvenuta per Sebring, nella parte conclusiva del 2020.

"International Motor Sports Association (IMSA) nelle ultime 24 ore ha ricevuto notizia dei cambiamenti per quanto riguarda le gare di aprile. Non si faranno Grand Prix of St. Petersburg (13-15 marzo) e Grand Prix of Alabama (aprile) non si svolgeranno come precedentemente programmato. Questo purtroppo andrà a colpire Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama (GPSP e GPA) e Lamborghini Super Trofeo North America (GPA)".

"IMSA ha anche ricevuto una notifica dagli organizzatori dell'Acura Grand Prix of Long Beach che l'evento non avrà luogo il weekend del 17-19 aprile. Il promoter sta dialogando con la città di Long Beach e il Long Beach Convention Center per discutere una alternativa, pensando anche alla viabilità, e riprogrammare la gara a fine 2020. Se non fosse possibile, si penserà direttamente all'edizione del 2021".