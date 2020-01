AIM Vasser Sullivan conferma Telitz sulla Lexus #12 a Daytona

La AIM Vasser Sullivan Racing ha confermato che alla 24h di Daytona affiderà la sua Lexus RC F GT3 ad Aaron Telitz, che quindi dopo i test Roar si è guadagnato la conferma.

Il 28enne statunitense aveva già preso parte lo scorso anno a quello che sarà il primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 al volante della vettura #12 di Classe GTD assieme a Townsed Bell, Frankie Montecalvo e Shane Van Gisbergen.

I loro compagni di squadra per quanto riguarda la Lexus #14 saranno invece Jack Hawksworth, Parker Chase, Kyle Busch e Michael De Quesada.

"Aaron ha fatto un ottimo lavoro lo scorso anno al debutto con noi dopo stagioni di monoposto - ha dichiarato il team principal Jimmy Vasser - Ci ha dato una mano a chiudere secondi la 24h, per cui spero che si possa fare anche meglio in questa edizione".

Telitz ha aggiunto: "Arrivare dalle auto a ruote scoperte lo scorso anno non mi consentiva di aspettarmi qualcosa in particolare. Invece siamo andati molto bene e abbiamo lavorato duramente per ottenere il secondo posto coi miei colleghi alla prima 24h. E' stato fantastico e sono onorato che Jimmy Vasser, James Sullivan ed Andrew Bordin mi abbiano concesso questa seconda occasione. Penso che l'equipaggio sia grande con Townsend, Frankie e Shane, non vedo l'ora di cominciare e spero di andare altrettanto bene".