Acura svela le prime immagini del prototipo LMDh per il 2023

Acura Motorsport ha rilasciato oggi le prime immagini della ARX-06, il prototipo LMDh per la nuova classe GTP dell’IMSA WeathertTech SportsCar Championship che scenderà in pista nel 2023.

Lo stile degli esterni è stato curato dall’Acura Design Studio di Los Angeles in collaborazione con Honda Performance Development di Torrance e con il fornitore di telai Oreca. Dal teaser si può apprezzare una grande cura per l’aerodinamic a della ARX-06.

Anche per il prossimo anno la Acura continuerà a collaborare con il Wayne Taylor Racing ed il Mayer Shank Racing per far correre le ARX-06 nel 2023.

"Il processo utilizzato per creare il design esterno dell'Acura ARX-06 è esattamente lo stesso con cui creiamo ogni nuovo veicolo Acura", ha dichiarato Dave Marek, direttore creativo esecutivo di Acura. "Gli stessi stilisti di fama mondiale che realizzano il design delle auto di serie Acura hanno creato gli schizzi iniziali e poi li hanno ridotti a diversi progetti potenziali”.

2023 Acura ARX-06 LMDh Photo by: Acura

"Successivamente abbiamo creato un modello in scala, abbiamo effettuato test aerodinamici in galleria del vento e abbiamo coinvolto HPD e i nostri partner per avere il loro feedback. Il design ha continuato a essere perfezionato nel corso del processo di test e valutazione, fino a quando siamo giunti a un risultato finale che soddisfaceva i nostri obiettivi di prestazione pur mantenendo tutti gli importanti elementi stilistici di Acura. È stato un processo entusiasmante".

La ARX-05 ha vinto i titoli IMSA nel 2019 e nel 2020 quando le vetture erano gestite dal Team Penske, mentre il Wayne Taylor Racing ed il Meyer Shank Racing hanno ottenuto il successo con le Acura alla 24 Ore di Daytona nel 2021 e nel 2022.