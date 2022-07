Acura: acceso in Oreca il motore della LMDh per la prima volta

La nuovissima Acura LMDh emette i primi... vagiti!

I tecnici di Acura Motorsports si sono recati nei giorni scorsi presso la sede francese della Oreca per la messa in moto del propulsore ibrido della ARX-06 che esordirà in pista nel 2023.

Un mese fa erano state pubblicate due immagini per mostrare come saranno le linee del prototipo di nuova generazione che Wayne Taylor Racing e Meyer Shank Racing porteranno in azione in Classe GTP dell'IMSA SportsCar Championship.

La costruzione della macchina, che utilizza appunto il telaio Oreca, sta pian piano andando avanti e uno dei momenti più emozionanti per i suoi 'papà' è quello che gli addetti ai lavori chiamano 'fire-up', ossia l'accensione del motore per la prima volta.

Il tutto è stato documentato con un video, dove oltre alla 'voce' della Acura LMDh si vedono le facce soddisfatte dei tecnici di Acura Motorsports, Honda Racing/HPD ed Oreca, che non mancano di stappare un paio di bottiglie per festeggiare il momento.

"E' un grande momento per gli ingegneri di HPD ed Oreca, abbiamo comlpetato il fire-up del Powertrain ibrido della Acura ARX-06 - è il commento sulle immagini - Festeggiamo mostrando quella che è una collaborazione di successo, grazie a tutti".

Da Oreca aggiungono: "La scorsa settimana abbiamo acceso il motore ibrido della Acura ARX-06 per la prima volta presso la nostra sede. Congratulazioni agli ingegneri di Honda Racing/HPD e al nostro staff per il grande lavoro di squadra".