24h di Daytona: debutto della TF Sport con la Aston Martin

La TF Sport sarà al via della 24h di Daytona con una Aston Martin Vantage GT3.

Il team inglese, grande protagonista del FIA WEC dove ha sfiorato il titolo in LMGTE Am, presenzierà al primo evento dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Classe GTD con Ben Keating, Charles Eastwood, Richard Westbrook e Maxwell Root.

"Siamo molto contenti di avere l'occasione di correre questo fantastico evento - ha dichiarato il proprietario Tom Ferrier - Ringrazio tutti i nostri collaboratori che l'hanno reso possibile. Abbiamo un team ed una formazione fantastici, quindi speriamo di portare a casa una trofeo!”

Westbrook sarà la punta di diamante della squadra, avendo molta esperienza nella serie statunitense: "Con Tom siamo amici da sempre, ma è la prima volta che corro con la TF, per cui sarà un po' strano averlo come capo! Negli ultimi anni la squadra ha fatto molto bene e con questa formazione possiamo lottare per il successo. Quello che rende speciale Daytona è l'atmosfera, sarà la prima gara della stagione e siamo pronti per cominciare!"

Keating ha aggiunto: “So che la mia prima esperienza a Le Mans è arrivata dopo la mia vittoria alla 24h di Daytona, quindi perché non essere protagonista con la TF Sport, che è alla prima uscita in Florida, dopo aver vinto a Le Mans? Non ho mai guidato l'Aston Martin, ma ho gareggiato contro di loro tutto l'anno e sono rimasto molto colpito dalla vettura GTE. Mi aspetto che la GT3 si comporti allo stesso modo".

Eastwood, vincitore di Le Mans quest'anno con la TF, ha detto: "Non vedo l'ora di gareggiare a Daytona. Sarà la prima gara per il team e per me in America, al di fuori del WEC. Dopo aver vinto sia la 24h di Spa che la 24h di Le Mans, sarebbe bello poter imporsi a Daytona e completare il tris, ma penso che abbiamo ottime possibilità! Anche se non ho mai guidato con nessuno dei miei compagni di squadra prima d'ora, credo che insieme siamo una formazione molto forte e non vedo l'ora sia gennaio!"

Root ha aggiunto: "La 24h di Daytona è speciale per me, l'ho vista per anni. Abbiamo una formazione forte e ottimi partner che hanno reso possibile questo weekend. Non vedo l'ora di andare in Florida a caccia del successo".