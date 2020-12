24h Daytona: la Scuderia Corsa punta al successo con la Ferrari

La Scuderia Corsa ha definito l'equipaggio con cui darà l'assalto alla vittoria in Classe GTD alla 24h di Daytona.

Al primo appuntamento dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship al volante della Ferrari 488 #63 del team gestito da Giacomo Mattioli ci saranno Ryan Briscoe, Ed Jones, Bret Curtis e Marcos Gomes.

Briscoe affronta una nuova sfida in Florida dopo quelle passate in DPi e GTLM negli anni scorsi: "Ringrazio Giacomo per l'occasione, per me la Classe GTD rappresenta una nuova sfida e sono davvero grato a chi mi dà l'opportunità di lottare per vincere. Non vedo l'ora di essere in pista!"

Curtis ha aggiunto: "Sono entusiasta di tornare a correre Daytona con la Scuderia Corsa, un team che è sempre stato forte. Sono contento di essere in squadra con Ryan, Ed, e Marcos. La 24h è sempre una grande sfida, ma abbiamo tutti gli strumenti per fare bene".

Jones è invece in cerca di riscatto al ritorno negli U.S.A. dato che nel 2020 avrebbe dovuto correre nel DTM, prima che la pandemia facesse saltare tutto: "Sono felicissimo di tornare in azione con la Scuderia Corsa, visto che con la squadra ho un bel legame. Dopo un 2020 del genere c'è voglia di rimettersi al lavoro e penso che questa sia l'occasione per iniziare bene il 2021, possiamo ottenere un bel risultato a Daytona. Credo che team e piloti siano forti, quindi l'opportunità è ghiotta. Considerano le prestazioni della Scuderia Corsa dell'anno passato, possiamo essere in una bella posizione".

Gomes conosce già bene auto e team: "Le aspettative sono tutte per la vittoria, abbiamo una formazione di piloti forte e la Scuderia Corsa è una delle squadre migliori della GTD. Inoltre, la Ferrari è sempre andata bene a Daytona".

Il proprietario Mattioli ha aggiunto: "Con questa formazione possiamo vincere. I piloti hanno esperienza, velocità ed entusiasmo per farcela, poi deciderà la gara chi ci riuscirà, ma intanto bisogna farsi trovare pronti. Il team ha lavorato tanto per tornare in azione in inverno assieme ai nostri collaboratori, speriamo di capitalizzare al massimo”.