24h Daytona: anche Cetilar Racing in LMP2 con Era e High Class

La griglia di partenza della 24h di Daytona comincia a crescere anche se mancano ancora un paio di mesi al via del primo round dell'IMSA 2021.

In particolare, sono i team di Classe LMP2 ad aver svelato ufficialmente i propri piani e fra questi c'è anche la Cetilar Racing.

Reduce dell'ultimo appuntamento del FIA WEC in Bahrain, la squadra tricolore assistita da AF Corse ha spedito la sua Dallara P217 negli Stati Uniti per affrontare una nuovissima ed impegnativa sfida a Stelle e Strisce.

“La Dallara da Sakhir vola direttamente negli Stati Uniti per andare a Daytona – ha spiegato Roberto Lacorte, che condivide il volante della monoposto #47 con Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto, i quali verranno raggiunti da Antonio Fuoco per l'evento in Florida – Correremo in un campionato con un regolamento completamente differente, che va incontro alle caratteristiche della nostra vettura in termini di potenze, quindi cercheremo di sfruttare l'occasione".

Per altro c'è da segnalare che sarà l'ultima apparizione per la Dallara griffata Cetilar, dato che il team ha scelto di voltare pagina per il prosieguo delle avventure endurance.

Nel frattempo, anche High Class Racing ed Era Motorsport hanno confermato la loro presenza alla gara del 30-31 gennaio con le rispettive Oreca 07-Gibson LMP2.

La squadra danese ha annunciato la partecipazione con una breve nota sui social, ma ancora deve scegliere i piloti per quello che sarà l'esordio statunitense.

In Era è invece già tutto pronto per replicare il podio del 2020 e a prendere in mano il volante della 07 #18 saranno Kyle Tilley e Dwight Merriman, coadiuvati da Ryan Dalziel e Paul-Loup Chatin.

"Sono felice di tornare a correre la 24h di Daytona - dice Tilley - Era Motorsport si candida per la vittoria in LMP2, visto quello che abbiamo capito e imparato nell'edizione 2020. Penso che abbiamo una grande occasione, oltrettutto con Ryan e Paul-Loup come piloti, che conosco molto bene, si potrà fare un bel lavoro. Sono un'ottima aggiunta al nostro team".

Dalziel ha aggiunto: "Sono assolutamente entusiasta di unirmi alla Era Motorsport, mi hanno impressionato nella loro prima stagione in IMSA e posso garantire che Kyle e Dwight si sono impegnati al massimo per fare sì che questo programma fosse competitivo. Sono contento che mi abbiano invitato e mi presento in punta di piedi perché le mie ultime uscite in IMSA non sono andate come avrei voluto, ma sono loro grato per aver creduto in me dandomi modo di aiutarli in questa avventura".

Felice anche Chatin: "Sono davvero contento e fortunato di poter lavorare con Kyle e Dwight, oltre che certo di poter lottare per il successo in Classe LMP2. Sarà la mia prima gara IMSA e sono emozionato, farò del mio meglio per onorare l'impegno, visto che hanno crduto in me".