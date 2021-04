Ecco la mostruosa Bentley Continental GT3 per la Pikes Peak!

La Bentley Motorsport si ripresenta al via di una sfida clamorosa che la vedrà prendere parte alla durissima Pikes Peak International Hill Climb, la cronoscalata più importante e ostica che si svolge negli Stati Uniti.

In collaborazione con M-Sport, Team Fastr e K-Pax Racing, la Casa inglese ha creato una mostruosa Continental GT3 Pikes Peak che verrà alimentata con biocarburante per dare l'assalto al Time Attack 1.

L'idea è soprattutto quella di promuovere le possibili riduzioni di gas serra (GHG) fino all'85% rispetto al carburante fossile standard, per cui attualmente sono in corso varie sperimentazioni sulle miscele che la Bentley punta ad adottare.

Il tutto rientra nel programma Beyond100 di Bentley, che vedrà il marchio puntare ai vertici della mobilità sostenibile con modelli ibridi e ulteriori versioni entro il 2023, confermando comunque la scelta di costruire ancora macchine con motore a scoppio, ma per le quali diventa necessario avere carburanti bio.

Detto ciò, la Continental GT3 appare con le classiche forme di mezzo che si appresta a scalare l'imponente montagna statunitense, con uno splitter anteriore elaborato e un'ala posteriore decisamente grande, oltre al diffusore e al motore V8 turbo da 4 litri modificato per supportare (e sopportare!) una salita del genere in aria rarefatta.

Per quanto riguarda altre parti, ci sono gli scarichi corti sistemati lateralmente, le prese d'aria al posto dei finestrini posteriori e un cronometro nell'abitacolo.

"Siamo lieti di tornare per la terza volta alla Pikes Peak, ora alimentata da carburante rinnovabile, come progetto di lancio di un altro nuovo elemento del nostro programma Beyond100 - ha detto Matthias Rabe, membro del CDA di Bentley - I nostri ingegneri del powertrain stanno già ricercando sia biocarburanti che e-fuel per l'uso da parte dei nostri clienti, insieme al nostro programma di elettrificazione".

"Stiamo affrontando fasi intermedie di adozione di carburanti rinnovabili presso la fabbrica di Crewe e per la nostra azienda. Nel frattempo, la Continental GT3 Pikes Peak dimostrerà che i carburanti rinnovabili possono permettere agli sport motoristici di continuare in modo responsabile, e speriamo che centri il terzo e ultimo record della nostra Triple Crown".

Il precedente primato ottenuto da una Bentley nella Pikes Peak è di 9'36" lungo le 156 curve che portano alla vetta del monte del Colorado di 4.302m.

A condurre questo fantastico 'mostro' sarà un esperto di questa competizione, il neozelandese Rhys Millen, che ora affronterà ulteriori test di sviluppo negli Stati Uniti in vista della gara del 27 giugno.

Bentley Continental GT3 Pikes Peak 1 / 2 Foto di: Bentley Bentley Continental GT3 Pikes Peak 2 / 2 Foto di: Bentley