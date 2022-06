GTWC | Zandvoort: Weerts-Pole per Gara 1, Rossi soffre ed è 20°

E' Charles Weerts il poleman per Gara 1 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, di scena oggi a Zandvoort per il terzo impegno stagionale di Sprint Cup.

Il Campione in carica mostra tutto il suo talento firmando l'1'33"145 che porta l'Audi R8 LMS #32 del Team WRT al comando davanti a quella #11 della Tresor by Car Collection guidata da Simon Gachet, beffato per questione di centesimi.

Alle spalle del duo PRO troviamo il migliore della Classe Silver, Ulysse De Pauw, che con la Ferrari 488 #53 di AF Corse ottiene un ottimo 1'33"271, mettendosi alle spalle l'Audi #12 di Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection), la Mercedes-AMG #88 di Jules Gounon (Akkodis-ASP) e l'Audi #25 di Aurélien Panis (Saintéloc Junior Team).

Buon settimo posto assoluto per Igor Walilko, impegnato con la Mercedes-AMG #86 dell'Akkodis-ASP che porta seconda in Silver Cup, battendo l'Audi #30 di Thomas Neubauer (Team WRT), suo rivale di categoria e ottavo generale.

Completano la Top10 assoluta l'Audi #66 di Pieter Schothorst (Attempto Racing) e la Mercedes #87 di Casper Stevenson (Akkodis-ASP), mentre il compagno di squadra di quest'ultimo, Timur Boguslavskiy - in equipaggio con Raffaele Marciello - termina solamente 14°.

Davanti a lui chiudono le Audi di Alex Aka (#99 Attempto Racing) e Gilles Magnus (#26 Saintéloc Junior Team), oltre alla McLaren #112 della JP Motorsport nelle mani di Dennis Lind.

Indietro le Porsche 911 GT3-R della Dinamic Motorsport, con Giorgio Roda 17° sulla #56 (pagando un track-limits non rispettato) e Adrien De Leener 22° al volante della #54.

In PRO-AM al comando troviamo la McLaren #188 di Miguel Ramos (Garage 59) in 1'34"687, seguito dalla Ferrari condotta da Stefano Costantini (#21 AF Corse). Terza la McLaren #111 della JP Motorsport con sopra Patryk Krupinski, poi Louis Machiels sulla Ferrari #52 di AF Corse.

Valentino Rossi fa quello che può pagando piuttosto cara l'inesperienza e il tempo perso nelle Prove Libere di ieri, saltate per intero andando a sbattere. Il 'Dottore' accusa un ritardo di 1"6 e scatterà dal 20° posto in griglia con l'Audi #46 del Team WRT condivisa con Frédéric Vervisch, cercando quindi una durissima rimonta su un tracciato che non concede molti spazi per superare.

Gara 1 è programmata per le ore 14;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.145 2 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.190 0.045 3 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.271 0.126 4 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.297 0.152 5 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.306 0.161 6 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.320 0.175 7 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.429 0.284 8 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.486 0.341 9 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.524 0.379 10 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.684 0.539 11 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.882 0.737 12 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.887 0.742 13 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:33.958 0.813 14 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.994 0.849 15 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.016 0.871 16 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:34.052 0.907 17 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:34.530 1.385 18 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:34.687 1.542 19 93 Silver Cup Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:34.705 1.560 20 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.745 1.600 21 21 Pro-Am Cup Stefano Costantini, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:34.831 1.686 22 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:34.919 1.774 23 18 Silver Cup Danny Kroes, Lucas Mauron GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:34.997 1.852 24 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:35.780 2.635 25 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:36.390 3.245