GTWC | Zandvoort: Marciello regala a Mercedes la Pole per Gara 2

Raffaele Marciello va a prendersi con grande autorevolezza la Pole Position per Gara 2 del del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, i cui protagonisti sono di scena a Zandvoort per il terzo round di Sprint Cup.

Il ragazzo dell'Akkodis-ASP è stato perfetto nei 20' della Qualifica 2, insidiosi per via del cielo nuvoloso che nella nottata ha scaricato acqua sul tracciato. Il fondo si è presentato asciutto, ma con il problema dei cordoli umidi e le nuvolone ancora presenti, che qualche goccia a 5' dal termine l'ha fatta scendere. In più è stata pure esposta la bandiera rossa a 2'40" dalla conclusione per un'escursione fuori pista da parte di Ethan Simioni.

Nonostante ciò, 'Lello' porta la Mercedes-AMG #89 prima in 1'32"093, seguito dalla McLaren #112 di un ottimo Vincent Abril (JP Motorsport), capace di migliorare nel finale portandosi a mezzo secondo dalla vetta.

Il terzo posto della griglia generale e fra i PRO va all'Audi #66 di Dennis Marschall (Attempto Racing), autore di un ultimo giro che lo porta davanti a quella #32 del vincitore di Gara 1, Dries Vanthoor (Team WRT).

Quinta generale la McLaren #188 condotta da Dean Macdonald (Garage 59), in Pole Position per quanto riguarda la Classe PRO-AM, proprio davanti a quella del rivale di categoria Christian Klien (#111 JP Motorsport).

Settimo Christian Engelhart armato della Porsche 911 #54 di Dinamic Motorsport, con dietro la Mercedes #88 di Jim Pla (Akkodis-ASP) e le Audi della Tresor by Car Collection condotte da Christopher Haase (#11) e Mattia Drudi (#12) a completare la Top10.

Per quanto riguarda la Silver Cup, il primato lo stacca con un colpo di reni Nicolas Schöll al volante dell'Audi #99 di Attempto Racing, beffando Pierre Alexander Jean, che sulla Ferrari 488 #53 di AF Corse partirà un paio di posizioni in griglia dietro al rivale di categoria.

Fra loro, 14a generale, ecco l'Audi #46 del Team WRT qualificata da Frédéric Vervisch, che partirà per poi cedere il volante a Valentino Rossi.

La partenza di Gara 2 è fissata alle ore 14;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.093 2 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.660 0.567 3 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.773 0.680 4 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.776 0.683 5 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.808 0.715 6 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.859 0.766 7 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.875 0.782 8 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.929 0.836 9 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.934 0.841 10 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.967 0.874 11 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.070 0.977 12 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:33.124 1.031 13 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.195 1.102 14 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.220 1.127 15 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.258 1.165 16 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.260 1.167 17 93 Silver Cup Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:33.264 1.171 18 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.312 1.219 19 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:33.314 1.221 20 21 Pro-Am Cup Stefano Costantini, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.513 1.420 21 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.574 1.481 22 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.648 1.555 23 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:33.953 1.860 24 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:34.128 2.035 25 18 Silver Cup Danny Kroes, Lucas Mauron GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:34.990 2.897