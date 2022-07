GTWC | Weerts-Vanthoor dominano Gara 2, Rossi-Vervisch in Top5

Letteralmente imbattibili Charles Weerts/Dries Vanthoor, che a Misano mettono a segno un filotto di Pole Position e successi aggiudicandosi anche Gara 2 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Anche nel secondo round di questo penultimo weekend di Sprint Cup, la coppia del Team WRT non ha avuto rivali, con Vanthoor a partire a fionda dalla prima piazza per scappare via, consegnando l'Audi R8 LMS #32 al collega belga, che ha dovuto solamente amministrare.

In partenza si erano verificate collisioni che hanno mandato K.O. la McLaren #111 di Norbert Siedler (JP Motorsport), la Porsche #54 di Christian Engelhart (Dinamic Motorsport) e l'Audi #66 di Dennis Marschall (Attempto Racing), con la Safety Car ad entrare in azione, per poi ridare il via libera al giro 4.

Nella girandola di soste, i più bravi di tutti risultano Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy, che salgono da quarti a secondi con la Mercedes-AMG #89 dell'Akkodis-ASP, confermandosi i primi (ed unici, a questo punto) rivali del duo belga Campione in carica.

Al quinto posto potevano invece classificarsi Mattia Drudi/Lorenzo Patrese sull'Audi #12 della Tresor by Car Collection, ma al 10' dal termine il figlio d'arte è andato dritto contro le barriere al 'Carro' ad alta velocità per un apparente problema tecnico. Patrese è uscito illeso e la direzione gara ha decretato il Full Course Yellow e l'ingresso della Safety Car.

Dato il via libera con il tempo per percorrere solo un giro, l'Audi #11 dei loro compagni Christopher Haase/Simon Gachet si è ripresa il terzo posto assoluto e PRO passando al 'Tramonto' la #33 del Team WRT condotta da Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies, che dopo la sosta le era passata davanti.

Arriva una bellissima Top5 in rimonta per Frédéric Vervisch e Valentino Rossi sull'Audi #46 del Team WRT. Partenza a fionda col coltello tra i denti per il belga, che da 12° è salito 7° immediatamente, poi ritrovandosi ad insidiare a lungo la Lamborghini #663 della Imperiale Racing, con un ottimo Albert Costa difensore arcigno della posizione.

Ceduto il volante al 'Dottore' al giro 21, l'idolo locale è rientrato sesto nell'ordine e non ha sbagliato nulla, resistendo pure alla risalita della Mercedes #88 dell'Akkodis-ASP (Jules Gounon/Jim Pla), che all'ultimissimo passaggio ha provato a sorprendere Rossi, ma invano.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: Michele Scudiero

Riesce a riprendersi almeno il settimo posto con un paio di sorpassi finali la Lamborghini #663 passata ad Alberto di Folco, mentre l'ottavo generale vale il successo Silver ad Ulysse De Pauw/Pierre-Alexandre Jean, impegnati con la Ferrari 488 #53 di AF Corse con cui si prendono matematicamente il titolo.

Lotta serratissima anche per le restanti posizioni sul podio della categoria e in Top10 che vede prevalere l'Audi #99 di Alex Aka/Nicholas Scholl (Attempto Racing) su quella #30 del Team WRT nelle mani di Thomas Neubauer/Benjamin Goethe - con contatto sotto investigazione - beffando la #26 del Saintéloc Junior Team (Nicolas Baert/Lucas Legeret).

L'altra Lamborghini presente per la prima volta nella serie, la #888 di LP Racing (Mattia Di Giusto/Jonathan Cecotto), chiude indietro per una foratura accusata poco prima della finestra per il pit-stop.

In Classe PRO-AM, fuori come detto la McLaren #111, si prende un altro successo la #188 della Garage 59 con Miguel Ramos/Dean Macdonald al volante, seguiti dalla Ferrari #52 di AF Corse affidata a Louis Machiels/Andrea Bertolini.

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 2 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 35 2.125 3 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 35 2.979 4 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 3.388 5 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 4.350 6 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 35 4.805 7 663 Pro Cup Alberto di Folco, Albert Costa Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 35 5.310 8 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 35 5.795 9 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 35 6.136 10 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 6.383 11 26 Silver Cup Nicolas Baert, Lucas Legeret Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 35 6.929 12 112 Pro Cup Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 35 7.418 13 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 35 9.115 14 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 35 9.748 15 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 35 12.085 16 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 35 19.315 17 18 Silver Cup Danny Kroes, Daan Pijl GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 35 55.863 18 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 34 14.256 19 888 Silver Cup Mattia Di Giusto, Jonathan Cecotto LP Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 34 14.523 20 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 34 19.762 21 12 Pro Cup Lorenzo Patrese, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 29 -12:49.531 22 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 29 -11:36.800 NC 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1 -56:12.562 NC 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) NC 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Norbert Siedler JP Motorsport McLaren 720S GT3