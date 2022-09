GTWC | Valencia, Q2: Marciello firma la Pole di Gara 2

Raffaele Marciello si prende l'ultima Pole Position della stagione 2022 di Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, che volge al termine a Valencia oggi pomeriggio con Gara 2 prevista per le ore 14;00.

Su un 'Circuito Ricardo Tormo' coperto dalle nuvole ma asciutto, il portacolori dell'Akkodis-ASP ha piazzato la Mercedes-AMG #89 al comando in 1'30"651, migliorando negli ultimi due minuti infuocati per la maggior parte dei concorrenti.

In prima fila al suo fianco ci sarà l'Audi R8 LMS #32 del Team WRT condotta da Dries Vanthoor, staccato per quasi 2 decimi ma anche sereno visto che assieme a Charles Weerts ha conquistato ieri in Gara 1 il titolo.

Ottimo terzo tempo per Klaus Bachler con la Porsche 911 #56 di Dinamic Motorsport, seguito dalla McLaren # 159 di Garage 59 che l'ottimo Nicolai Kjaergaard qualifica in Pole Position in Silver Cup.

Seguono la 720S le Audi di Patric Niederhauser (#25 Saintéloc Junior Team) e Dennis Marschall (#66 Attempto Racing), ottava c'è invece quella di Christopher Haase (Tresor by Car Collection), preceduta dalla seconda Porsche di Dinamic Motorsport affidata a Christian Engelhart (#54).

Nono tempo e Pole Position PRO-AM per Dean Macdonald al volante della McLaren #188 di Garage 59, completa la Top10 l'Audi #33 di Christopher Mies (Team WRT), seguita a ruota dalla #46 del suo compagno di squadra Frédéric Vervisch, staccato di 0"7 dalla vetta e costretto ad arretrare di 5 posizioni per una penalità ricevuta nella giornata di ieri. Quindi il belga dovrà rimontare parecchio se assieme a Valentino Rossi vorrà ottenere un buon ultimo risultato stagionale nella serie.

Male la Ferrari #53 di AF Corse vincitrice del primo round di ieri, ma il 18° crono di Pierre Alexandre Jean è dovuto anche ad un problemino che ha rallentato la 488 fin dai primi minuti di sessione.

Per completare il discorso Silver Cup, bisogna scendere fino al 14° e 15° posto generale per avere i secondi e terzi della categoria, ovvero la Mercedes #87 dell'Akkodis-ASP guidata da Thomas Drouet e Benjamin Goethe con l'Audi #30 del Team WRT.

Christian Klien è invece dietro a loro e secondo PRO-AM con la McLaren #111 di JP Motorsport, tenendosi alle spalle le Ferrari di AF Corse nelle mani di Cédric Sbirrazzuoli (#21) ed Andrea Bertolini (#52).

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:30.651 2 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:30.845 0.194 3 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:30.892 0.241 4 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 1:30.923 0.272 5 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:30.982 0.331 6 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.185 0.534 7 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:31.231 0.580 8 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.267 0.616 9 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:31.314 0.663 10 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.372 0.721 11 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.375 0.724 12 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:31.391 0.740 13 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.398 0.747 14 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:31.447 0.796 15 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.484 0.833 16 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:31.517 0.866 17 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Fabian Schiller Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 1:31.532 0.881 18 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:31.609 0.958 19 88 Pro Cup Jim Pla, Tristan Vautier AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:31.725 1.074 20 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:31.732 1.081 21 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 1:31.785 1.134 22 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.803 1.152 23 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.961 1.310 24 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.183 1.532 25 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:32.262 1.611 26 18 Silver Cup Danny Kroes, Joshua Kreuger GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:33.236 2.585