GTWC | Valencia, Gara 1: Ferrari domina, Weerts-Vanthoor Campioni

Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean regalano una doppia vittoria alla Ferrari in Gara 1 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS a Valencia, dove si tiene l'ultimo appuntamento stagionale di Sprint Cup 2022.

Sul 'Circuito Ricardo Tormo' la coppia della AF Corse è stata perfetta tenendo il primato dalla Pole Position e controllando senza patemi per tutti i 60' di corsa, centrando il successo anche in Silver Cup.

Il duo della 488 #53 non si è fatto impensierire nemmeno quando la Safety Car è dovuta entrare per due volte sul tracciato, raggruppando le macchine e consentendo ai rivali di avvicinarsi.

La prima neutralizzazione in realtà è arrivata quasi subito, dato che la Porsche #54 della Dinamic Motorsport guidata da Adrien De Leener è stata mandata a muro in un contatto a centro gruppo.

La seconda SC è stata decretata con 20' sul cronometro da percorrere per consentire la rimozione della Mercedes #90 di Ezequiel Perez Companc (Madpanda Motorsport), andata contro le barriere per un problema tecnico che non le ha permesso di curvare.

In questo frangente c'è chi ne ha approfittato per guadagnare qualche posizione, ma Jean è stato bravissimo a riallungare e festeggiare davanti alle cinque Audi minacciose che lo inseguivano.

#53 AF Corse, Ferrari 488 GT3: Ulysse de Pauw, Pierre Alexandre Jean Photo by: Ferrari

Sul secondo gradino del podio e migliore degli equipaggi PRO ci sono Simon Gachet/Christopher Haase con la R8 LMS #11 di Tresor by Car Collection, che hanno passato al via la #32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor, terzi al traguardo.

Ai belgi del Team WRT va benissimo il piazzamento perché con una rimonta non riuscita alla Mercedes #89 dell'Akkodis-ASP si chiude matematicamente in loro favore il discorso titolo della Classe PRO Sprint, il terzo di fila.

In Top5 abbiamo anche le Audi di Thomas Neubauer/Benjamin Goethe (#30 Team WRT), bravi a risalire la china e a prendersi la piazza d'onore Silver, e la #66 di Dennis Marschall/Pieter Schothorts (Attempto Racing), che riescono a tenersi alle spalle la #12 di Mattia Drudi/Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection).

Perdono invece il settimo posto Dennis Lind/Vincent Abril con la McLaren 720S #112 di JP Motorsport. Il monegasco nella seconda parte di gara si è reso protagonista di un contatto con la Mercedes #88 dell'Akkodis-ASP condotta da Tristan Vautier, mandato in testacoda e nelle retrovie perdendo un buon piazzamento in Top10.

Questo ha comportato una penalità di 10" aggiunti alla coppia, che scende 13a, e ha dato modo ai compagni di squadra di quest'ultimo, Casper Stevenson/Thomas Drouet, di salire con la Mercedes-AMG #87 e prendersi il terzo gradino del podio in Silver Cup.

Mercedes #89 di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis-ASP), che nonostante un buon recupero di 'Lello' non riescono a tenere aperta la lotta per il titolo PRO.

Fra i primi dieci della classifica generale abbiamo anche le Audi #25 di Aurélien Panis/Patric Niederhauser (Saintéloc Junior Team), e quella Team WRT guidata da Christopher Mies/Jean-Baptiste Simmenauer (#33).

Valentino Rossi/Frédéric Vervisch con la #46 sono invece undicesimi. Al via il 'Dottore' aveva guadagnato un paio di posizioni, perdendole poi più avanti e rischiando anche quando alla prima Safety Car ha superato una Mercedes davanti a lui.

Ceduta la piazza correttamente, alla fine è toccato a Vervisch portare la R8 giallo-nera al traguardo, ma senza riuscire a tornare in Top10 non trovando un varco per passare il gruppetto di macchine che lo precedeva. Nel post-gara è poi arrivata una sanzione di 10" perché Rossi non ha spento il motore al pit-stop, crollando in fondo alla classifica.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frederic Vervisch Photo by: SRO

In Classe PRO-AM sembravano tranquilli del primato Miguel Ramos/Dean Macdonald, ma la McLaren 720S #188 ha perso posizioni nella seconda parte di gara andando anche a tamponare la Ferrari #52 di AF Corse.

Nonostante tutto, la formazione di Garage 59 vince il titolo con un round d'anticipo, anche classificandosi al quarto posto.

Vincono quindi Patryk Krupinski/Christian Klien con la McLaren #111 di JP Motorsport davanti alle 488 di AF Corse affidate ad Hugo Delacour/Cédric Sbirrazzuoli (#21) e Louis Machiels/Andrea Bertolini (#52), che chiudono il podio.

Domenica mattina alle ore 9;00 sono previste le Qualifiche 2 che determineranno la griglia di partenza di Gara 2, in programma alle 14;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 35 2 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 35 0.587 3 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 1.100 4 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 3.483 5 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 35 3.883 6 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 35 4.564 7 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 35 7.336 8 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 35 8.926 9 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 35 9.575 10 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 10.256 11 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 35 10.768 12 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 35 13.014 13 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 35 16.086 14 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 35 17.987 15 88 Pro Cup Jim Pla, Tristan Vautier AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 35 18.525 16 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 35 19.006 17 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 35 19.323 18 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 35 19.918 19 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 35 20.717 20 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 35 27.419 21 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 35 27.946 22 18 Silver Cup Danny Kroes, Joshua Kreuger GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 35 40.627 NC 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Fabian Schiller Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 14 -35:59.888 NC 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 10 -40:14.337 NC 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 9 -42:14.584 NC 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II)