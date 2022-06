GTWC | Rossi volta pagina: "Zandvoort dura, mi aspettavo di più"

Fine settimana durissimo quello di Zandvoort per Valentino Rossi, che nel terzo appuntamento di Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS ha avuto più bassi che alti e tanta sofferenza, probabilmente la più tosta da inizio 2022.

Il 'Dottore' cerca sempre di migliorarsi come può nel suo nuovo impegno al volante dell'Audi R8 LMS #46 gestita dal Team WRT e condivisa con Frédéric Vervisch, ma che in Olanda le cose rischiassero di essere molto più in salita di quanto preventivato lo ha scoperto fin dalle Prove Libere di venerdì.

Il pluricampione del Motomondiale è incappato nell'errore dopo appena 3 giri dall'inizio della sessione, andando rovinosamente a sbattere in curva 3, tanto che la squadra belga ha dovuto rimpiazzare il telaio del mezzo perdendo l'intera durata dei lavori.

Questo si è visto anche nelle Pre-Qualifiche, dove Rossi è stato il più veloce del duo, ma chiudendo lontano dai migliori e commettendo un altro paio di sbagli che però non hanno avuto conseguenze così gravi come il primo.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS Evo II: Frédéric Vervisch, Valentino Rossi Photo by: SRO

"Già venerdì è stata una giornata difficile, purtroppo Zandvoort è una pista bellissima, ma anche difficile. Nelle Prove Libere, appena sono uscito, ho sbattuto rovinando la sospensione e quindi la sessione da 90' è andata in fumo", ammette il marchigiano.

"Peccato perché era molto importante, comunque nel pomeriggio ho cercato di recuperare il lavoro e tutto sommato ci siamo riusciti. Ho faticato a controllare la vettura e ho commesso un altro paio di errori, dunque giornata dura".

Sabato la Qualifica 1 è toccata a lui, ma il 20° tempo ottenuto con grande sofferenza si è tramutato in un 23° posto per aver ostacolato un rivale, con partenza dalle retrovie che ha complicato molto le cose.

In gara Valentino ha cercato di rimontare e un paio di bei sorpassi era pure riuscito a metterli a segno, ma sul più bello è incappato in un altro banale testacoda ha vanificato ogni sforzo.

"E' sempre difficile partire da dietro, poi sono riuscito ad avere un buon passo, ma alla curva 8 ho fatto un errore e ho perso tanto".

"Sapevo che questo fine settimana sarebbe stato molto difficile per me, mentre commettere errori è al contrario molto facile. Nel secondo stint Fred ha fatto benissimo, recuperando tante posizioni. Alla fine è arrivato un 15° posto".

#46 Team WRT, Audi R8 LMS Evo II: Frédéric Vervisch, Valentino Rossi Photo by: SRO

Domenica è stato Vervisch a cominciare il lavoro, cedendo poi l'Audi a Rossi che, pur senza sbagliare, ha dovuto cedere il passo ad un paio di rivali transitando sul traguardo 16°. Una prova da archiviare al più presto, anche perché il prossimo evento si terrà a casa sua, a Misano, dove davanti al proprio pubblico il ragazzo di Tavullia è quasi obbligato ad un pronto riscatto.

"Anche se il weekend è stato difficile, ammetto che mi aspettavo di fare meglio perché nei test invernali eravamo andati bene e avevo avuto buon sensazioni".

"Il passo era buono verso la fine, ma non abbastanza per stare in Top10, dunque speriamo di fare un po' meglio la prossima volta".

Volta pagina anche Vervisch: “Ovviamente il fine settimana è stato duro per via del tempo perso nelle Prove Libere, ma il team ha fatto un grande lavoro per darci un'altra macchina e partire dal fondo. Abbiamo concluso le gare facendo esperienza".