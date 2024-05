GTWC | Rossi tradito dallo sterzo: "Sofferto più del previsto"

Fine settimana da dimenticare in fretta, o comunque da mettere in archivio provando a trovare quei pochi aspetti positivi, per un Valentino Rossi a ragion veduta deluso per quanto è accaduto a Brands Hatch.

Tornato sulla pista dove lo scorso anno ottenne il suo primo podio nel GT World Challenge Europe, il 'Dottore' e il suo compagno di squadra Maxime Martin hanno faticato fin dall'inizio delle attività in pista per trovare una competitività che la BMW #46 pareva proprio non voler dare.

Fin dalle Prove Libere ci sono stati problemi ed errori, come quello commesso da Rossi andando in testacoda dopo aver sfiorato l'erba bagnata in uscita di curva, ma le Qualifiche hanno messo a nudo che la M4 gialloblu non era in forma, nonostante gli sforzi del Team WRT per cercare di eliminare il sottosterzo lamentato sia dal ragazzo di Tavullia (13° in Q1) che dal suo compagno belga (11° in Q2).

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: SRO

"Purtroppo non è andata molto bene, io ho fatto solamente il 13° tempo e Maxime l'11°; abbiamo avuto tanti problemi e non siamo riusciti ad essere veloci come lo scorso anno, soffrendo il tanto sottosterzo che ci ha reso la vita difficile", ha ammesso commentato Valentino.

"Terminate le Prove Libere avevamo fatto parecchie modifiche sulla vettura, speravamo di aver risolto i problemi e invece sono rimasti gli stessi, così come il feeling negativo".

"Dopo tutta questa sofferenza, l'idea per le gare era di provare a cambiare tutto cercando di trovare qualcosa di meglio, sapevamo che partire indietro su questa pista sarebbe stata dura, ma un tentativo andava fatto".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: SRO

Domenica le due gare si sono inevitabilmente mostrate in salita, con Rossi a lottare a centro gruppo al via del primo round per poi lasciare spazio a Martin per la seconda parte, quest'ultimo capace di risalire la china e arrivare quinto.

Una penalità di 5" per velocità superata in corsia box nelle fasi di sosta ha però spedito al 15° posto finale il duo, complice anche il gruppo riunito dall'ingresso della Safety Car nelle tornate finali.

Gara 2 l'ha cominciata Martin, che con la sua proverbiale grinta ha rimontato fino al 7° posto, dando poi il volante a Rossi che è rientrato in 6a piazza dopo le soste. Qui il pesarese ha fatto di tutto per difendersi, ma prima la McLaren di Tom Gamble e poi la BMW del suo collega Dries Vanthoor hanno trovato lo spunto per superarlo.

Desideroso di tenere almeno una Top10 alla portata, Rossi è incappato a 6' dalla fine in un episodio anche spaventoso, quando lo sterzo della vettura si è momentaneamente bloccato mentre affrontava lo scollinamento della curva 1.

La 'Paddock Hill Bend' fortunatamente offre un'ampia via di fuga e la BMW ha percorso diversi metri nella terra per poi rientrare ai box, dove Valentino ha visibilmente mostrato la preoccupazione di quei momenti raccontando ai meccanici cosa aveva vissuto mentre cercava di curvare, ma invano.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: SRO

"In Gara 1 siamo riusciti a migliorare un po' l'assetto dell'auto trovando un passo più competitivo, ma purtroppo il risultato qui è spesso figlio della posizione di partenza in griglia, dato che la pista è molto stretta ed è difficile superare. Peccato aver preso la penalità per velocità limite superata in corsia box".

"In Gara 2 Maxime è andato subito veloce e ha recuperato posizioni, speravamo non venisse a piovere e siamo riusciti ad adottare una buona strategia, con un cambio-pilota e pit-stop molto veloci. Sfortunatamente ho avuto un problema allo sterzo e ci siamo dovuti ritirare".

Il programma di Sprint Cup di Rossi-Martin prevedeva prima la trasferta in Inghilterra e poi quella di metà maggio a Misano Adriatico, dove nel 2023 arrivò il loro primo grande successo nella serie, motivo per cui bisognerà voltare in fretta pagina e pensare alla gara di casa.

"Eravamo venuti a Brands Hatch molto motivati perché qui l'anno scorso avevo centrato il primo podio con la BMW, ma stavolta è stato davvero più difficile! Abbiamo sofferto più del previsto, anche se rimane un piacere correre su questo tracciato. Ora pensiamo a Misano e vediamo cosa si potrà fare!”

Martin aggiunge: "Non è stato il weekend che ci aspettavamo, ma è sempre bello correre su un tracciato 'vecchia scuola' come questo. Per il team è stato comunque un evento positivo, dato che la BMW #32 ha vinto Gara 1, mentre noi abbiamo combattuto delle belle lotte e ci siamo anche divertiti in alcuni momenti. Ora vediamo cosa succederà a Misano!"