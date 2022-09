GTWC | Rammarico Rossi: "Problemi ed errori, occasione persa"

E' piuttosto amaro il fine settimana che Valentino Rossi ha trascorso a Valencia, teatro dell'ultimo appuntamento stagionale di Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

La speranza iniziale del 'Dottore' era quella di salire almeno sul podio, ma anche al 'Ricardo Tormo' ha dovuto fare i conti con una serie ricca di piloti veloci e Campioni che non consentono la minima distrazione e sbavatura.

Se n'è accordo fin dalle Prove Libere, quando i crono ottenuti al volante dell'Audi R8 LMS #46 condivisa con Frédéric Vervisch non erano così lontani dai migliori, ma quando una classifica di 20 concorrenti è racchiusa in 1" allora tutto diventa più complicato.

"Venerdì è andata abbastanza bene, siamo stati piuttosto veloci. Abbiamo finito al nono posto, Fred si è mostrato subito in forma e anche io ho avuto un buon passo, anche se c'erano da migliorare alcune cose", ha detto Rossi, che in Qualifica ha dovuto accontentarsi dell'11° posto.

Per il pesarese Gara 1 è stata anche più sofferta, fra l'altro incappando in una penalità di 10" per non aver spento subito la macchina in fase di pit-stop, scivolando al 22° posto, oltre a prendere anche 5 posizioni in meno in griglia per aver esaurito i 3 bonus di avvertimento (chiamati Behaviour Points) per infrazioni.

"Gara 1 di sabato è stata difficile perché purtroppo in griglia di partenza mi si è rotta la radio, il che mi ha reso la vita più dura dato che mi mancavano tutte le numerose notizie e informazioni che di solito ci vengono comunicate".

"Abbiamo commesso anche qualche errore in pista e al pit-stop, e alla fine penso che si potesse fare un pochino meglio dell'undicesimo posto, ma considerato tutto va bene così, tenendo anche conto che qui era complicato superare".

Domenica mattina Vervisch ha faticato in Qualifica 2 ed è partito dalla 16a piazza cercando di rimontare in una gara resa bagnatissima al via dalla pioggia, ma poi andando ad asciugarsi. E qui nel turno di guida di Rossi è stata la macchina a finire K.O.

"Domenica è stato un gran peccato per una serie di motivi. Il primo è che sia venuto a piovere, avevamo un buon passo sull'asciutto e ci stavamo divertendo, ma questo ci ha messo in difficoltà".

"Di solito l'Audi è competitiva sull'acqua, ma io l'ho provata solo un paio di volte in queste condizioni. Fred non era andato male e avrei potuto fare una mezz'ora di esperienza sul bagnato".

"Ho fatto un giro e mezzo, ero già riuscito ad essere piuttosto veloce trovando subito un'ottima aderenza e in sintonia in macchina. Potevamo raggiungere almeno la Top5, sfortunatamente si è verificato questo problema con l'auto".

Anche per Vervisch c'è il rammarico di non aver potuto fare di meglio, ma rimane la soddisfazione di vedere il suo compagno compiere passi avanti in questo suo difficile percorso in una serie nuova e durissima.

"E' stato un weekend sicuramente difficile per noi, già nelle prove avevamo visto che eravamo un po' indietro, ma con il potenziale per recuperare e fare bene", sono le parole del belga.

"Purtroppo c'è stato questo problema tecnico che ci ha negato l'avvicinarci ancora di più a quel podio che tanto Vale spera di ottenere. Fra l'altro anche stavolta lui è andato molto meglio e ha fatto una bella qualifica. Continua a fare enormi passi avanti ed è bello vederlo".

Valentino ora guarda avanti perché tra due settimane ci sarà l'ultimo impegno dell'anno con la tappa endurance di Barcellona, motivo per riprovare a fare qualcosa di buono e tirare anche le somme in questa sua prima avventura con il Team WRT.

"Alla fine credo che il weekend di Valencia sia stato piuttosto negativo in termini di risultati perché avremmo potuto ottenere sicuramente di più. Questa è sempre stata una pista speciale per me fin dai tempi della MotoGP perché spesso era l'ultima del calendario e si decidevano i titoli, quindi un weekend particolare".

"Il piacere è stato vedere tantissime persone presenti per sostenermi, li ringrazio molto. Come velocità eravamo forti, quindi ci riproveremo a Barcellona".

