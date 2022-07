GTWC | Pirelli, casco speciale a Valentino Rossi coi messaggi dei fan

Tifo incondizionato, amore per il motorsport, entusiasmo come per un amico ritrovato, ma soprattutto riconoscenza per le tante emozioni vissute e che molti ancora provano intatte, anche a distanza di anni. Sono questi i sentimenti prevalenti espressi nei messaggi dei fan di tutto il mondo in risposta alla campagna social lanciata da Pirelli per dare il benvenuto a Valentino Rossi nel GT World Challenge, di cui la Casa milanese è fornitore unico.

L’iniziativa, lanciata in occasione della gara di esordio di Valentino Rossi nel GTWC, svoltasi a Imola lo scorso aprile, puntava a coinvolgere i tifosi del Dottore in una sorta di abbraccio collettivo al loro campione.

E i fan non si sono fatti pregare. I messaggi di bentornato nelle competizioni e in bocca a lupo per la nuova avventura sulle quattro ruote, pervenuti in poco meno di due mesi sui canali social Pirelli Motorsport, sono stati migliaia. I cinquanta più belli e significativi, che spesso raccontano anche un pezzettino della stessa vita dei fan, sono diventati parte della livrea di un casco celebrativo, che Pirelli ha fatto realizzare a Riccione dal designer e decoratore Davide Degli Innocenti.

La consegna del casco, di fabbricazione Bell, è avvenuta nel corso dello scorso week-end di gara al circuito di Misano, dove si è svolta la seconda gara italiana stagionale del GTWC, il campionato del mondo delle vetture GT, organizzato da SRO.

Valentino Rossi e Mario Isola, Direttore Pirelli Motorsport Photo by: Pirelli

A consegnare il casco al Dottore è stato Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, che ha commentato: “Valentino è patrimonio mondiale del Motorsport e Pirelli, che delle competizioni motoristiche è a sua volta un’istituzione, non poteva non dargli uno speciale benvenuto. La tappa di Misano del campionato GT, del quale siamo tra i protagonisti da sempre, ci è sembrata l’occasione più giusta per portargli l’affetto dei tifosi di tutto il mondo”.

Tra le frasi più significative scelte per decorare il casco celebrativo, alcune sono dei micro-racconti che testimoniano non solo il legame con il Dottore, ma anche la passione per il Motorsport in generale.

Tra queste, quella di Michel che scrive: “Grazie Valentino per aver portato tanta eccitazione e l’amore per il motorsport nelle vite della mia famiglia”.

E quella di Steph che evoca domeniche “inchiodati alla sedia, per anni” o di Stanley che confessa: “piaci così tanto a mia figlia, che mio nipote ha per secondo nome Valentino”.

Ma c’è anche Willie che si cimenta in distinguo sottili: “mentore per molti, leggenda iconica per tutti”.

Fino alla preghiera laica di Fabio, che urla e promette: “Valentino è una fede!!!! Vale per sempre!!!”.

Casco Pirelli speciale per Valentino Rossi 1 / 8 Foto di: Pirelli Casco Pirelli speciale per Valentino Rossi 2 / 8 Foto di: Pirelli Casco Pirelli speciale per Valentino Rossi 3 / 8 Foto di: Pirelli Valentino Rossi e Mario Isola, Direttore Pirelli Motorsport 4 / 8 Foto di: Pirelli Valentino Rossi e Mario Isola, Direttore Pirelli Motorsport 5 / 8 Foto di: Pirelli Valentino Rossi e Mario Isola, Direttore Pirelli Motorsport 6 / 8 Foto di: Pirelli Valentino Rossi e Mario Isola, Direttore Pirelli Motorsport 7 / 8 Foto di: Pirelli Valentino Rossi e Mario Isola, Direttore Pirelli Motorsport 8 / 8 Foto di: Pirelli