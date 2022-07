GTWC | Misano, Libere: Audi-Saintéloc ok, Rossi-Vervisch indietro Panis parte fortissimo e batte la Mercedes di Marciello e le Audi di Gachet e Vanthoor, mentre Neubauer dà a WRT il primato Silver. Ottimo inizio in PRO-AM per LP, l'Audi #46 del 'Dottore' e del suo compagno belga chiude solamente 18a.

Di: Francesco Corghi , Journalist Il Saintéloc Junior Team chiude al comando le Prove Libere del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, giunto a Misano per il penultimo evento della Sprint Cup 2022. Sotto il caldo sole che ha cominciato ad illuminare fin da prima mattina il 'Marco Simoncelli World Circuit', Aurélien Panis/Patric Niederhauser si sono subito issati in vetta con l'Audi R8 LMS Evo II siglando il crono di 1'31"625, senza che nessuno riuscisse a batterlo nell'arco degli 80' a disposizione. Fra l'altro la sessione è stata anche brevemente interrotta per un'uscita nella ghiaia da parte della Mercedes-AMG #87 di Thomas Drouet (Akkodis-ASP), che ha richiesto l'intervento del carro attrezzi al curvone e dunque costretto i protagonisti ad attendere ai box per alcuni minuti. Alla ripresa delle operazioni, è salita al secondo posto la Mercedes #89 di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis-ASP), che si è messa alle spalle l'Audi #11 della Tresor by Car Collection (Christopher Haase/Simon Gachet) per un terzetto tutto di Classe PRO dietro al quale abbiamo l'Audi R8 LMS #32 dei Campioni in carica Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT). I loro compagni di squadra Thomas Neubauer/Benjamin Goethe invece sono quinti generali e con l'Audi #30 chiudono al comando in Classe Silver Cup. Sesta si piazza la Porsche 911 #56 di Giorgio Roda/Klaus Bachler (Dinamic Motorsport), con dietro Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean, armati della Ferrari 488 #53 di AF Corse che portano al secondo posto Silver. Ottavi Adrien De Leener/Christian Engelhart con la Porsche #54 di Dinamic Motorsport, in Top10 troviamo anche le Audi di Team WRT (#33 Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies) e Tresor by Car Collection (#12 Lorenzo Patrese/Mattia Drudi), seguiti da quella #26 del Saintéloc Junior Team (Nicolas Baert/Lucas Legeret) terza Silver. In Classe PRO-AM partono bene gli esordienti Mattia Di Giusto/Jonathan Cecotto con la Lamborghini #888 di LP Racing in 1'32"476, davanti alla McLaren #188 di Garage 59 (Miguel Ramos/Dean Macdonald) e alle Ferrari di AF Corse (#52 Louis Machiels/Andrea Bertolini e #21 Hugo Delacour/Cédric Sbirrazzuoli). #46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO Arriva solamente un 18° posto assoluto per Valentino Rossi e Frédéric Vervisch in queste prime prove. Al 'Dottore' è toccato cominciare i lavori al volante dell'Audi #46 del Team WRT, con la quale ha percorso 24 tornate (1'32"833 la migliore) rendendosi anche protagonista di un testacoda al 'Carro'. Il suo collega belga ha invece girato nella parte finale del turno abbassando di circa 0"3 il crono dell'equipaggio. Alle ore 14;50 sono previste le Pre-Qualifiche e qui cominceranno a venire fuori valori un po' più determinanti, specialmente calcolando le temperature in ottica gara. In grassetto l'autore del miglior tempo dell'equipaggio. Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.625 2 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:31.652 0.027 3 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.690 0.065 4 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.695 0.070 5 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.781 0.156 6 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.014 0.389 7 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.154 0.529 8 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.175 0.550 9 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.236 0.611 10 12 Pro Cup Lorenzo Patrese, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.242 0.617 11 26 Silver Cup Nicolas Baert, Lucas Legeret Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.309 0.684 12 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.399 0.774 13 663 Pro Cup Alberto di Folco, Albert Costa Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:32.413 0.788 14 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.423 0.798 15 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.432 0.807 16 888 Pro-Am Cup Mattia Di Giusto, Jonathan Cecotto LP Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:32.476 0.851 17 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.546 0.921 18 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.597 0.972 19 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.690 1.065 20 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.845 1.220 21 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.846 1.221 22 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.867 1.242 23 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:33.017 1.392 24 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.162 1.537 25 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Norbert Siedler JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:33.231 1.606 26 112 Pro Cup Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:33.384 1.759 27 18 Silver Cup Danny Kroes, Daan Pijl GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:33.809 2.184