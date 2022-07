GTWC | Misano: Audi-WRT in Pole per Gara 1 con Weerts, Rossi 16°

C'è ancora una Audi davanti a tutti a Misano, dove il sole ha illuminato il 'Marco Simoncelli' per la Qualifica 1 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, i cui protagonisti si sono dati battaglia per la conquista della Pole Position di Gara 1 della Sprint Cup di oggi.

A prendersela è Charles Weerts al volante della R8 LMS #32 del Team WRT in 1'31"268, andando a superare nel finale per questione di centesimi la McLaren #112 di Vincent Abril (JP Motorsport).

A seguire ci sono due Mercedes, che dopo aver sofferto nella giornata di venerdì riescono a farsi vedere fra le posizioni che contano. Il terzo tempo lo firma Timur Boguslavskiy con la AMG #89 dell'Akkodis-ASP, tenendosi dietro la 88 del compagno di squadra Jim Pla.

Dietro abbiamo invece le Audi della Tresor by Car Collection condotte dall'ottimo Lorenzo Patrese (#12) e Simon Gachet (#11), i quali precedono la R8 #30 del Team WRT che Thomas Neubauer piazza in Pole nella Silver Cup, battendo la Ferrari 488 #53 di Pierre-Alexandre Jean.

La Top10 viene completata da altre due Audi PRO, ossia la #25 del Saintéloc Junior Team guidata da Aurélien Panis che ieri aveva dominato le sessioni di prove, e la #33 di Jean-Baptiste Simmenauer (Team WRT), tenendosi dietro la #26 di Nicolas Baert (Saintéloc Junior Team), terzo Silver.

Peccato invece per le due Lamborghini portate all'esordio da Imperiale Racing e LP Racing, entrambe incappate in cancellazione dei crono per track limits e rallentate nel traffico. Per il primo dei due team sopracitati, Alberto Di Folco si ritrova mestamente 26° con la Huracan #663 (vedendosi togliere in pratica tutti i tempi dopo 3 infrazioni ravvisate), Mattia Di Giusto porta la sua #888 18a.

In Classe PRO-AM arriva la doppietta McLaren: la 720S #188 di Miguel Ramos (Garage59) stacca il primato in 1'33"803 facendo meglio di 4 centisimi rispetto alla #111 di Patryk Krupinski (JP Motosport). Seguono le Ferrari di AF Corse nelle mani del rientrante Hugo Delacour (#21) e Louis Machiels.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

Nonostante il proprio miglior crono del fine settimana ottenuto fino a questo momento, Valentino Rossi è solamente 16°; a parte un testacoda al 'Carro' mentre aveva realizzato i migliori propri intertempi, il 'Dottore' con l'Audi #46 del Team WRT patisce l'altissimo livello della serie.

Lo si può evidenziare dal fatto che l'idolo locale, seppur sia riuscito a stare sotto al secondo rispetto al vertice, arrivi ad essere appena in ottava fila sullo schieramento.

La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 15;00, come sempre sulla distanza di 60' con finestra per pit-stop e cambio pilota tra il 25' e il 35'.

In grassetto il nome del pilota che ha preso parte alla Qualifica 1

Pos # Classe Pilota Team Auto Tempo Distacco 1 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.268 2 112 Pro Cup Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:31.301 0.033 3 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:31.534 0.266 4 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:31.546 0.278 5 12 Pro Cup Lorenzo Patrese, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.628 0.360 6 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.681 0.413 7 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.733 0.465 8 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:31.745 0.477 9 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.845 0.577 10 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.898 0.630 11 26 Silver Cup Nicolas Baert, Lucas Legeret Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.962 0.694 12 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.024 0.756 13 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:32.084 0.816 14 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.109 0.841 15 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.132 0.864 16 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.246 0.978 17 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.263 0.995 18 888 Silver Cup Mattia Di Giusto, Jonathan Cecotto LP Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:32.655 1.387 19 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.775 1.507 20 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.803 1.535 21 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.838 1.570 22 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Norbert Siedler JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.843 1.575 23 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.847 1.579 24 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.992 1.724 25 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.185 1.917 26 663 Pro Cup Alberto di Folco, Albert Costa Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:36.063 4.795 27 18 Silver Cup Danny Kroes, Daan Pijl GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:36.493 5.225