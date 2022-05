GTWC | Magny-Cours, Gara 2: dominio Mercedes-ASP, Rossi 11°

E' stato un vero e proprio dominio quello di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy in Gara 2 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.

La coppia della Akkodis-ASP non ha dato scampo ai rivali nel secondo round del weekend francese, che ha visto 'Lello' partire dalla Pole Position tenendosi il primato e imponendo un ritmo insostenibile per chiunque.

Data la Mercedes-AMG #89 al collega russo con oltre 15" di margine sugli inseguitori, questo si è limitato a gestire la situazione senza patemi, transitando comodamente sotto la bandiera a scacchi da vincitore assoluto e della Classe PRO.

Molto più combattuta è invece stata la lotta per la piazza d'onore, sia nella prima parte di gara che nella seconda, una volta effettuati i cambi pilota e i pit-stop.

In questa fase si è poi verificato un episodio decisivo per le sorti della classifica perché l'Audi #33 di Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies - che era salita seconda inizialmente - è stata rimandata fettolosamente in pista dal Team WRT mentre in pit-lane sopraggiungeva un'altra vettura, dunque si è beccata 10" di penalità che la fanno scivolare quarta.

Anche l'Audi #25 di Patric Niederhauser/Aurélien Panis (Saintéloc Junior Team) viene sanzionata con 5" aggiunti sul tempo finale per una collisione, ritrovandosi comunque terza.

A beneficiarne è l'altra Mercedes dell'Akkodis-ASP con la coppia Maximilian Götz/Jim Pla, andando a regalare la doppietta alla squadra francese nonostante la #88 fosse arretrata al quarto posto prima delle soste, passata dalle due Audi sopracitate.

Altra grandissima prova per Ulysse De Pauw/Pierre-Alexandre Jean con la Ferrari 488 #53 di AF Corse, in Top5 generale e vittoriosi in Classe Silver Cup tenendo testa ai rivali PRO.

Alle loro spalle risalgono Charles Weerts/Dries Vanthoor con l'Audi #32 del Team WRT, reduci da una Qualifica 2 sottotono e scesa addirittura 14a alla partenza nel caos e sportellate della prima curva.

I belgi Campioni in carica sono davanti alle Audi #66 di Pieter Schothorst/Dennis Marschall (Attempto Racing) e #12 di Mattia Drudi/Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection), che ancora una volta compiono una bella rimonta da centro gruppo.

Completano la Top10 l'Audi #99 della Attempto Racing che Nicolas Scholl/Alex Aka piazzano al secondo posto Silver, e la Porsche 911 GT3-R #54 di Christian Engelhart/Adrien De Leener (Dinamic Motorsport), mentre l'altra 911 del team italiano (#56) affidata a Giorgio Roda/Klaus Bachler perde terreno nella seconda parte di gara dopo che era stata in lotta con la 'sorellina'.

Finisce fuori per un problema al cambio l'altra Audi della Tresor by Car Collection (#11 di Christopher Haase/Simon Gachet) quando era in Top10.

Completando il discorso Silver Cup, sul podio sale anche la Mercedes #87 di Akkodis ASP guidata da Casper Stevenson/Thomas Drouet, nonostante fosse stata arretrata di 3 posizioni in griglia per aver ostacolato una macchina rivale in Qualifica 2.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS Evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

Si conclude invece con un 11° posto generale (9° PRO) la corsa di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch. Il belga ha cominciato al volante della Audi #46, ma è rimasto a lungo (probabilmente anche troppo) dietro alla McLaren dell'ottimo Christian Klien, che era più veloce sul dritto e si difendeva bene nel guidato.

Quando Vervisch ha ceduto il posto al 'Dottore', Valentino si è ritrovato inseguito e superato prima da Drudi e poi da Scholl, mettendosi invece alle spalle Roda e finendo col miglior crono dell'equipaggio griffato WRT.

In Classe PRO-AM il successo è proprio di Klien e del suo collega Patryk Krupinski con la McLaren #188. Anche la formazione della JP Motorsport era dovuta arretrare di tre caselle per aver ostacolato un rivale in Q2, ma essendo ampiamente davanti a tutti gli altri della categoria ha potuto amministrare l'enorme vantaggio accumulato da Klien, dato che poi Krupinski ha avuto un passo decisamente più lento dell'austriaco.

Il secondo posta del lotto se lo prende la Ferrari di AF Corse guidata da Cédric Sbirrazzuoli/Hugo Delacour (#21) con dietro la McLaren #188 di Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage 59).

Una collisione con l'Audi #26 al tornantino 'Adelaide' ha invece mandato fuori causa la Ferrari #52 di Andrea Bertolini/Louis Machiels (AF Corse).

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 2 88 Pro Cup Jim Pla, Maxi Götz AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 13.683 3 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 37 19.651 4 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 37 23.146 5 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 37 25.010 6 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 37 25.345 7 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 37 30.810 8 12 Pro Cup Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 37 31.201 9 99 Silver Cup Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 37 42.038 10 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 37 48.146 11 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 37 50.202 12 87 Silver Cup Thomas Drouet, Casper Stevenson AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 50.666 13 30 Silver Cup Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 37 54.486 14 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 37 1:01.013 15 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 37 1:10.083 16 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 37 1:11.188 17 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 37 1:18.336 18 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 37 1:23.083 19 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 1:23.596 20 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 37 1:26.419 21 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 36 41.559 22 18 Silver Cup Gerhard Tweraser, Isaac Tutumlu GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 36 43.945 NC 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 13 -38:21.108 NC 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 9 -44:39.656