GTWC | LP Racing con la sua Lamborghini a Misano

Il Team LP Racing entra nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS serie Sprint a Misano Adriatico, dopo aver iniziato la stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

Si tratta di una nuova avventura in quello che è considerata la massima espressione per vetture GT. A guidare la Lamborghini Huracan GT3 EVO ci saranno i confermati e soprattutto affiatati compagni, Jonathan Cecotto e Mattia Di Giusto, che dopo tre gare nel GT Italiano al volante della vettura del Toro, debutta nella massima serie.

L’equipaggio correrà nella categoria PRO-AM, molto impegnativa e difficile, visto l’alto livello dei rivali.

Ci sarà l’occasione di confrontarsi con Valentino Rossi, “debuttante” di lusso da inizio stagione. Sarà un lavoro molto impegnativo, a partire dal pit-stop che a differenza del GT Italiano dove c’è il tempo imposto, qui invece è sul modello F1. La velocità e la precisione del cambio pilota sarà quindi una delle tappe fondamentali per fare bene.

#88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 EVO: Jonathan Cecotto, Mattia Di Giusto Photo by: ACI Sport

A favore della squadra, il fatto di aver corso qui circa un mese fa nella serie tricolore e l’esperienza acquisita può aiutare.

La squadra sarà presente anche nel Fanatec GT2 con quattro macchine, dove insieme al confermato vincitore della tappa del Red Bull Ring #18 Elia Erhart in coppia con Michael Doppelmayr classe AM, poi la #67 che è in testa al campionato con Henry Hassid, la Porsche del bravo pilota italo svizzero Leonardo Gorini e si riforma la coppia Stéphane Ratel-Luca Pirri dopo che il patron di SRO aveva debuttato con la Mercedes al Red Bull Ring assieme a Bernd Schneider, pluricampione DTM con il marchio della Stella.

Weekend importante dove si cercherà il massimo risultato per confermare la leadership nella Classe AM e per cercare di far bene.

"E' con grandissimo orgoglio che annuncio la nostra partecipazione al GT World Challenge con la coppia Ceccotto-Di Giusto - ha dichiarato il team principal, Pirri - Questa serie è la massima espressione del motorsport per vetture GT, i due ragazzi hanno dimostrato di essere veloci e molto affiatati".

"Per Mattia sarà la terza gara in assoluto con una vettura GT3 e Misano sarà un vero banco di prova, dove potrà acquisire molta esperienza. Da considerare che entrambi conoscono già la pista e potrebbero ricavarne un piccolo vantaggio".

"Per la squadra sarà una sfida nel pit-stop, non si deve perdere del tempo prezioso e fare tutto bene nel minor tempo possibile. Pe il team è un appuntamento importante, siamo la squadra con più vetture in assoluto e ne siamo orgogliosi".