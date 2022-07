GTWC | Ghiotto positivo al Covid, a Misano corre Patrese

L'aumento di contagi di Coronavirus sta pian piano tornando a infastidire anche il mondo delle corse e l'ultimo a farne purtroppo le spese è stato Luca Ghiotto, che non potrà presenziare all'evento di Misano del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Il veneto, fortunatamente, non sta male e presenta solo lievi sintomi, come lui stesso ha fatto sapere tramite una comunicazione sui propri social, ma la positività al Covid inevitabilmente lo costringe ad alzare bandiera bianca per quello che sarebbe stato l'appuntamento di Sprint Cup di casa.

La Tresor by Car Collection ha quindi chiamato in sua sostituzione Lorenzo Patrese, che condividerà il volante dell'Audi R8 LMS Evo II #12 assieme a Mattia Drudi. Il giovane figlio d'arte fa già parte del team essendo pilota per le gare di Endurance Cup quest'anno, dunque per lui non sarà un impegno da scoprire.

#12 Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3: Mattia Drudi, Luca Ghiotto Photo by: SRO

"Ieri sera sono risultato positivo al COVID-19, con sintomi molto lievi, quindi non preoccupatevi", ha scritto Ghiotto su Instagram.

“Questo però significa che non potrò essere a Misano nel fine settimana, perdendo la mia gara di casa".

"E' un peccato perché era uno di quegli eventi che attendevo di più. Faccio l'in bocca al lupo al team Tresor by Car Collection, Mattia Drudi e Lorenzo Patrese. Farò il tifo per voi dal divano".

Patrese ha invece scritto: "Non me l'aspettavo, ma sarà un fine settimana di gare! Sono davvero entusiasta di poter correre in Sprint Cup del GTWC a Misano con Mattia Drudi e spingeremo forte per ottenere un bel risultato. Torna preso, Luca!"