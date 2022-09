GTWC | Gara 2: Audi-WRT trionfa con azzardo, Marciello Campione

Con un azzardo incredibile che ha portato ad un ultimo giro da fiato sospeso, Charles Weerts/Dries Vanthoor trionfano in Gara 2 del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS a Valencia, dove ieri si erano laureati Campioni della Sprint Cup 2022, giunta all'ultimo round in Spagna quest'oggi.

La gara era partita con 2 giri dietro alla Safety Car a causa della pista inondata d'acqua dalla forte pioggia scesa dopo le Qualifiche 2 e fino a pochi minuti dalla conclusione pareva che Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello potessero farcela, avendo condotto fin dall'inizio e con il russo entrato in azione nella seconda parte di gara con un ampio vantaggio nei confronti dell'Audi R8 LMS #25 di Aurélien Panis/Patric Niederhauser (Saintéloc Junior Team).

Boguslavskiy ha però cominciato a perdere sensibilmente nei confronti di Panis, che nelle ultime due tornate ha provato con calma a trovare il varco per superare la Mercedes-AM #89 dell'Akkodis-ASP.

Nel frattempo alle loro spalle è risalito velocissimamente Weerts, al quale il Team WRT aveva provato la carta delle Pirelli slick su un tracciato che è andato ad asciugarsi strada facendo, scelta adottata anche da alcune altre squadre. Il belga, dapprima in difficoltà e sceso fuori dalla Top5 generale, ha dato vita ad una rimonta pazzesca culminata con il sorpasso proprio tra i due litiganti sopracitati. Della serie, è il terzo a godere...

Panis ha poi soffiato in volata la piazza d'onore a Boguslavskiy, ma con questo ultimo gradino del podio c'è comunque un sorriso per il suo compagno di squadra Marciello, eletto Campione assoluto tra i piloti PRO della stagione del GTWC Europe.

Masticano amaro con il quarto posto Simon Gachet/Christopher Haase, comportatisi bene con l'Audi #11 di Tresor by Car Collection e a lungo in lizza per il podio, mentre alle loro spalle la risalita nella seconda metà di gara permette ad Ezequiel Perez Companc/Fabian Schiller di prendersi il successo in Silver Cup con la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, beffando la McLaren #159 di Manuel Maldonado/Nicolai Kjaergaard (Garage 59), sesti generali.

Settima la McLaren #112 di JP Motorsport nelle mani di Dennis Lind/Vincent Abril, seguita dalla Mercedes #86 di Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis-ASP), terza in Silver Cup tenendo giù dal podio di categoria l'Audi #26 del Saintéloc Junior Team che Gilles Magnus/Nicolas Baert hanno riportato in Top10 dalle retrovie, tirandosi dietro la Mercedes #93 di Eddie Cheever/Chris Froggatt (Sky Tempesta Racing).

Peccato per Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean, incappati in una corsa da dimenticare con la Ferrari #53 di AF Corse con cui avevano vinto Gara 1, così come le Porsche di Dinamic che erano tra i primi 10 al viaa e poi hanno perso terreno anche per via di contatti nell'arco della battaglia.

In Classe PRO-AM anche stavolta arriva una beffa per Miguel Ramos/Dean Macdonald, sesti assoluti al via e poi ritrovatisi indietro con la McLaren 720S #188 venendo passati dalla #111 di Patryk Krupinski/Christian Klien (JP Motorsport), a festeggiare l'affermazione.

Completa il podio della categoria la Ferrari 488 di AF Corse #21 affidata ad Hugo Delacour/Cédric Sbirrazzuoli, che precede la #52 di Louis Machiels/Andrea Bertolini.

Niente da fare per Valentino Rossi e Frédéric Vervisch, stavolta costretti alla resa per un problema tecnico accusato dalla Audi #46 del Team WRT. Il belga era partito cercando di risalire la china, ma appena ceduto il volante al 'Dottore' a metà gara è arrivato il guasto a fermare la R8 giallo-nera.

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 33 2 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 33 1.967 3 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 33 2.067 4 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 33 9.254 5 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Fabian Schiller Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 33 22.264 6 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 33 26.702 7 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 33 30.776 8 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 33 31.288 9 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 33 34.557 10 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 33 43.547 11 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 33 49.305 12 88 Pro Cup Jim Pla, Tristan Vautier AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 33 49.428 13 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 33 52.207 14 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 33 53.535 15 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 33 53.920 16 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 33 53.993 17 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 33 54.647 18 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 33 55.075 19 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 33 1:01.248 20 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 33 1:06.474 21 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 33 1:08.993 22 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 33 1:15.559 23 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 33 1:32.019 24 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 33 1:41.147 25 18 Silver Cup Danny Kroes, Joshua Kreuger GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 32 38.939 NC 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 19 -23:19.870