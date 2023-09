GTWC | Drudi-Feller mattatori con l'Audi ad Hockenheim in Gara 1

Ricardo Feller e Mattia Drudi tornano alla vittoria in Sprint Cup del GT World Challenge Europe grazie ad una super prestazione in Gara 1 sotto il bel sole che ha illuminato Hockenheim.

Nonostante un'Audi appesantita di 10 Kg per via del nuovo Balance of Performance deciso dopo le Qualifiche di stamattina (+10 Kg anche per le Lamborghini EVO2, +5 Kg per le Ferrari, -5 kg a BMW e -15 kg per le Honda), il duo di Tresor Orange 1 ha combattuto con grinta per mettere il sigillo su un successo che li rimette in lizza per il titolo.

Già in partenza non sono mancate le scintille a centro gruppo, con diversi contatti e testacoda al tornantino che hanno costretto alla resa le Mercedes di Jim Pla (#87 Akkodis-ASP), Sebastian Baud (#79 HRT) e la McLaren di Nicolai Kjaergaard (#159 Garage 59) costringendo la direzione gara a fare intervenire la Safety Car per un paio di tornate per pulire il tracciato e rimuovere la prima AMG sopracitata.

Durante la neutralizzazione ha dovuto alzare bandiera bianca anche Timur Boguslavskiy con la Mercedes #88 di Akkodis-ASP condivisa con Raffaele Marciello per fortissime vibrazioni conseguenti ad una toccata con un rivale.

#60 VSR, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Franck Perera, Jordan Pepper Photo by: SRO

Alla ripartenza errore di Valentino Rossi, finito nella ghiaia all'ingresso del 'Motodrome' scivolando da 24° a 32°, mentre si è arreso pure Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), la cui Ferrari 296 #14 non era ancora a posto dopo i problemi delle Qualifiche.

Nuova neutralizzazione al giro 8 con un Full Course Yellow/Safety Car per il KO di Andrea Bertolini con la Ferrari 296 #52 di AF Corse e Jacopo Guidetti sulla Honda #28 di Nova Race, finiti in testacoda e a muro alla curva 8 per evitare la Lamborghini #119 di Baptiste Moulin (VSR) che si era girata fra i due, anch'essa rientrata mestamente ai box arrendendosi.

Nuova ripartenza al 12° passaggio e poco dopo finestra dei pit-stop aperta per i cambi pilota. Feller non ha atteso la fermata e al giro 14 ha rotto gli indugi andando a superare all'esterno della curva 1 con una mossa da applausi la Lamborghini del poleman e leader Jordan Pepper, rientrando alla tornata successiva per cedere il volante a Drudi.

Pepper si è fermato al giro 16 e quando il suo compagno di squadra Franck Perera è tornato in pista, l'Audi #40 di Tresor Orange 1 condotta dal romagnolo era già passata; fra l'altro il francese di VSR ha dovuto guardarsi le spalle da Dries Vanthoor, che ereditata la BMW #32 di WRT da Charles Weerts ha sfruttato la scia della Huracan #60 e le gomme più calde per passarla e prendersi la terza piazza.

#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Albert Costa, Thierry Vermeulen Photo by: SRO

Questo perché a balzare al comando grazie al pit-stop completato per primo e molto velocemente, si è ritrovato Nicolas Baert con l'Audi #12 di Comtoyou Racing ereditata da Frédéric Vervisch che partiva 3°. Drudi però ha avuto un passo nettamente superiore e a 17' dalla conclusione ha effettuato il sorpasso per la prima posizione ai danni del belga.

Drudi ha continuato a spingere transitando sul traguardo con un comodo margine sull'Audi #12 di Baert/Vervisch. Disastro invece per Perera, che fora la posteriore sinistra a 5' dalla fine lasciando a lottare per il podio Vanthoor e un grintoso Thierry Vermeulen con la Ferrari 296 #69 presa dalle mani di Albert Costa e salita quarta.

Il pilota di Emil Frey Racing ne aveva decisamente più della M4 rossa e con una maliziosa 'spigolata' sul posteriore di Vanthoor per farlo scomporre e infilarlo all'ultima curva sfilandogli di mano il terzo posto.

WRT che festeggia la vittoria in Classe Gold Cup per la BMW #30 di Krutten/Williams, autori di una bella risalita fino alla Top5 assoluta e strenua difesa nel finale dagli assalti dell'Audi #10 di Boutsen VDS dei loro rivali diretti Eteki/Gazeau, sesti davanti all'Audi #11 di Haase/Legeret.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Un grande Maxime Martin riesce a risalire fino all'8° posto con la BMW #46 che Rossi gli aveva ceduto rientrando al giro 15 da 29°, letteralmente incontenibile nell'infilare un avversario dietro l'altro da 15° che era.

La Top10 viene completata dalla Porsche #54 di Engelhart/De Leener (Dinamic GT) e dall'Audi #9 di Di Folco/Panis (Boutsen VDS), sul podio Gold.

In una gara difficilissima per i PRO, la Mercedes si consola con la doppietta in Classe Silver Cup guidata da Valente/Love con la 77 di HRT davanti alla #90 di Pérez Companc/Salmenautio (Madpanda Motorsport), mentre la Lamborghini #65 di Paul/Primm (Paul Motorsport) agguanta il podio all'esordio beffando la #163 di VSR e la Ferrari #71 di AF Corse.

Infine in Classe Bronze Cup altro champagne da stappare in casa Tresor con il trionfo dell'Audi #66 di Mukovoz/Marschall battendo le Porsche #91 di Bohn/Renauer (Herberth Motorsport) e #911 di Malykhin/Bachler (Pure Rxcing).

Domenica mattina le Qualifiche 2 sono previste alle ore 9;55 e il via di Gara 2 è fissato per le 14;35.

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 2 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 6.614 3 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 34 14.140 4 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 34 14.332 5 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 34 15.436 6 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 15.938 7 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 16.413 8 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 34 24.480 9 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 34 24.936 10 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 30.488 11 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 34 34.614 12 77 Silver Cup Jordan Love, Alain Valente Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 34 35.589 13 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 39.821 14 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 34 41.265 15 65 Silver Cup Simon Connor Primm, Maximilian Paul Paul Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 34 44.521 16 163 Silver Cup Rolf Ineichen, Yuki Nemoto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 34 44.671 17 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 34 48.893 18 66 Bronze Cup Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 53.656 19 91 Bronze Cup Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 34 54.045 20 911 Bronze Cup Klaus Bachler, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 34 1:01.814 21 55 Bronze Cup Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 34 1:03.431 22 81 Bronze Cup Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 34 1:03.703 23 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 34 1:05.313 24 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 34 1:07.569 25 112 Bronze Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 34 1:23.799 26 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 33 1.733 27 18 Silver Cup Matteo Desideri, Federico Scionti GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 33 13.295 28 44 Bronze Cup Steven Palette, Stephane Denoual CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 33 22.735 29 188 Bronze Cup Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 33 29.619 30 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 30 -6:19.526 31 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 30 -6:12.706 32 60 Pro Cup Jordan Pepper, Franck Perera VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 29 -7:03.263 33 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 25 -14:04.661 NC 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 9 -3:26.144 NC 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 8 -45:54.674 NC 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 7 -48:18.194 NC 52 Bronze Cup Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 7 -48:16.525 NC 88 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 4 -53:44.170 NC 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 2 -57:17.599 NC 87 Bronze Cup Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1 -59:31.864 NC 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1 -58:42.460