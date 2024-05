GTWC | Brands Hatch, Libere: Mercedes davanti a Ferrari, Rossi KO

Comincia con le Prove Libere di Brands Hatch la stagione 2024 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe e sotto il bel sole che ha illuminato il tracciato inglese è la Mercedes di Boutsen VDS a centrare il primato mettendo in riga le Ferrari di Emil Frey Racing.

I 60' di attività in pista hanno subìto una breve interruzione per l'uscita di pista di Valentino Rossi alla mezz'ora; insabbiamento innocuo, per fortuna, per il portacolori del Team WRT, che andando leggermente largo dopo la curva 'Dingle Dell' ha sfiorato l'erba bagnata girandosi e fermandosi nella ghiaia con la BMW #46, appoggiandosi con il muso contro le barriere senza riportare danni.

"Mi dispiace per l'errore commesso, purtroppo sono arrivato un po' troppo veloce alla curva 7 e ho toccato l'erba, che essendo bagnata e con fango ha reso impossibile controllare la vettura", ha spiegato Rossi.

"Sono finito nella ghiaia e ne ho raccolta molta, ma per fortuna non ci sono danni. Chiedo scusa al team e anche a Maxime, che non potrà guidare in questa sessione; non abbiamo molto tempo per prepararci, però fin dall'inizio il feeling con l'auto non era male, anche se c'è ancora un po' da lavorare sul bilanciamento. Peccato per l'errore".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi Foto di: SRO

Un altro spavento l'ha vissuto Thomas Fleming al minuto 43', sbandando in uscita dalla 'Westfield' con la sua Ferrari #71 e finendo per diversi metri di traverso sul prato, andando a strappare col posteriore le barriere esterne provocando una seconda interruzione.

In quel momento la classifica vedeva già la Mercedes #9 al comando grazie al tempo di 1'22"956 siglato da Jules Gounon, con il suo compagno Maximilian Gotz che ha provato a migliorare, ma invano.

Alle spalle della coppia AMG si sono piazzate le 296 di Green/Lappalainen (#14) e Altoè/Vermeulen (#69), la prima staccata di appena 0"002, la seconda per 0"051 in una classifica come sempre molto corta, dato che nello spazio di 1" troviamo 14 vetture.

Il Team WRT, avendo perso la #46 per il resto della sessione (la troviamo al 15° posto), si consola con il buon 4° crono ottenuto da Weerts/Vanthoor al volante della M4 #32, mentre in Top5 c'è pure la McLaren #159 di Goethe/Gamble (Garage 59).

Con il sesto tempo a +0"3 dal leader, Evrard/Magnus ottengono il migliore della Classe Gold Cup al volante dell'Audi #25 di Saintéloc Racing, tenendosi alle spalle tre auto PRO come la Mercedes #48 di Engel/Auer (Winward Racing) e le Audi di Tresor Attempto Racing guidate da Aka/Feller (#99) e Ferrari/Haase (#88).

Dopo essere stata a lungo in cima alla classifica, alla fine la Ferrari 296 #71 di AF Corse del sopracitato Fleming ed Eliseo Donno scende al decimo posto complessivo, ma con il primato della Classe Silver Cup tra le mani battendo la Mercedes #10 di Panis/Gazeau (Boutsen VDS) e, più staccata, la BMW #30 di Williams/De Haan (Team WRT).

Per completare il podio virtuale di Gold Cup dobbiamo arrivare fino al 13° posto generale, dove c'è l'Audi #111 di Legeret/Gachet (CSA Racing), seconda del lotto davanti a quella di Hofer/Engstler (#6 Team Engstler by One Group).

La più rapida delle Aston Martin è la #7 di Drudi/Baert (Comtoyou Racing) al 12° posto con 0"8 di ritardo. Porsche solamente 22a con la #96 di Muller/Niederhauser (Rutronik Racing), Paverud/Kell sono fanalini di coda al volante della Lamborghini #18 di GSM.

Alle ore 12;55 sono previste le Pre-Qualifiche, mentre le due sessioni di Qualifica per stabilire gli schieramenti di partenza di Gara 1 e 2 di domenica si terranno a cominciare dalle 17;10.