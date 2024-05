GTWC | Audi lascia Tresor sola contro tutti: "Stringiamo i denti"

La stagione 2024 nel GT World Challenge Europe si sapeva a priori che non sarebbe stata semplice per Tresor Competition, unica squadra - in collaborazione con Attempto Racing - a portare in pista il marchio Audi Sport a livello di Classe PRO.

Come già noto da tempo, i Quattro Anelli hanno chiuso tutti i programmi ufficiali relativi alle Corse Clienti in favore della scelta di sbarcare in Formula 1 nel 2026, dunque era abbastanza chiaro che non ci sarebbe stato più il medesimo peso ed attenzione per le squadre armate delle R8 LMS GT3 Evo II.

Se da un lato la maggior parte dei team ha preferito virare verso altri marchi per garantirsi un sostegno di un certo livello da un Costruttore, dall'altro lo stesso Ferdinando Geri aveva già affermato da tempo la propria fedeltà alla Casa di Ingolstadt, contando su un sodalizio duraturo nel tempo e sperando che, essendo tra i pochissimi ad iscrivere le proprie Audi sia a livello nazionale che internazionale, ci fosse un occhio di riguardo da parte della Casa.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Foto di: SRO

Fra l'altro è anche giusto ricordare che nel 2023 la compagine tricolore ha vinto i titoli di Sprint Cup riservati a team e piloti, grazie ai grandi risultati di Mattia Drudi (passato oggi in Aston Martin) e Ricardo Feller, dunque capaci di portare in alto il nome dei tedeschi.

Invece per il momento l'abbandono di Audi Sport si è rivelato totale, ribadendo il proprio intento di collaborare solamente con la fornitura dei ricambi e mettendo a disposizione i pochissimi piloti ancora dotati di un contratto da ufficiale, che nel caso di Tresor-Attempto si tratta di Feller e Christopher Haase.

"Da parte mia, la scelta di correre con Audi è confermata, dopo anni di proficua collaborazione; d'altro canto, a fronte della nostra fedeltà ci aspetteremmo un supporto maggiore, che in questo momento manca, a parte per quel che riguarda i pezzi di ricambio", spiega Geri parlando con Motorsport.com ed altri giornalisti presenti a Misano per il round di Sprint Cup, raccontando una situazione a tratti surreale.

"Abbiamo necessità d'aiuto nelle riunioni politiche e nelle discussioni sul Balance of Performance. Il mio non è un appello, ma un dato di fatto".

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Christopher Haase, Lorenzo Ferrari Foto di: SRO

Naturale che in una situazione del genere si cominci anche a guardare cosa c'è attorno, non solo per i piloti che sono in cerca di un sedile per il 2025, ma anche per le squadre stesse che vogliono proseguire l'avventura nella serie di SRO Motorsports Group.

"Per il 2024 stiamo stringendo i denti, in assenza di alternative, ma per il momento è presto parlare del prossimo anno. Siamo solamente alla seconda gara di Sprint Cup, ma andare avanti così non ha senso per Audi Sport, né per noi", prosegue il Team Principal di Tresor, sottolineando anche l'impegno nella categoria principale, cosa che altre squadre (CSA e Saintéloc Racing, ad esempio) hanno preferito rinunciare per fare presenza negli altri ranghi come Gold, Silver e Bronze Cup, dove per altro la stessa Tresor Attempto compete.

"Siamo rimasti l'unico team iscritto alla Classe PRO a combattere per la vittoria assoluta, ma se parliamo del futuro la decisione di proseguire deve prima di tutto prenderla il Costruttore, noi possiamo solo affiancarlo nelle scelte".

"Alcuni piloti sono confusi e preoccupati dalla situazione e pongono domande alle quali non sappiamo come rispondere. Alla fine, se non ci sono soluzioni per migliorare questa situazione, saremo costretti ad arrenderci".

#99 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Alex Aka, Ricardo Feller Foto di: SRO

Prima però c'è da onorare la stagione corrente che, oltre alla Sprint Cup, vede Tresor Attempto Racing pensare alla 24h di Spa-Francorchamps, per la quale si preparerà in questi giorni con i test ufficiali del Prologo.

Sulle Ardenne vedremo in azione anche Glenn Van Berlo per formare un quartetto sulla Audi #88 di Gold Cup assieme Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese e Leonardo Moncini, mentre in PRO è confermata la #99 di Feller, Haase ed Alex Aka, e in Bronze la #66 di Andrey Mukovoz, Dylan Pereira e Max Hofer. A seguire, si valuteranno le posizioni delle parti per cominciare a programmare il 2025.

"Il Prologo della 24h di Spa è un momento fondamentale per preparare la gara più importante dell’anno. Abbiamo tante soluzioni da testare e tutti i piloti saranno impegnati in pista per raccogliere quanti più dati possibili e prepararci per ogni situazione".

"Un sincero benvenuto a Glenn che sono sicuro si sentirà subito a casa e potrà esprimere al meglio tutto il suo potenziale. Lavorare con i giovani talenti è per noi una prerogativa fin dall’inizio, quindi siamo felici di averlo a bordo”.

"Per ora pensiamo a concentrarci in vista della 24h di Spa, come minimo si penserà al futuro dopo, e con quali umori. Ma per ora è giusto avere la testa sulla gara più importante della stagione per il nostro campionato", conclude Geri.