GTWC | Audi e Saintéloc pronte per la sfida Sprint-Endurance

La Saintéloc Racing prosegue l'avventura nel GT World Challenge Europe anche per la stagione 2023 con il supporto del reparto corse clienti di Audi Sport.

Come negli ultimi anni, la squadra francese diretta da Sébastien Chetail apparirà con il nome di Saintéloc Junior Team, mantenendo la linea di giovani da affiancare a piloti esperti forniti appunto dalla Casa dei Quattro Anelli.

Questi ultimi saranno impiegati in Classe PRO, con Patric Niederhauser, Christopher Mies e Simon Gachet che condivideranno il volante della vettura #25 in Endurance Cup.

In Classe Silver, invece, vedremo la #26 di Erwan Bastard, Grégoire Demoustier e Paul Evrard, mentre gli equipaggi verranno rimescolati per le gare di Sprint Cup, dove le Audi diventano tre.

In PRO tocca alle coppie Niederhauser/Bastard (#25) e Mies/Demoustier (#27), in Gold Cup c'è la #26 di Gachet/Evrard.

Saintéloc Junior Team, Audi R8 LMS GT3 EVO II Photo by: Sainteloc Racing

"Sono molto felice di continuare a lavorare con Saintéloc dopo un 2022 già di grande successo, avremo grandi obiettivi insieme per la prossima stagione", dice Niederhauser.

Mies aggiunge: "Non vedo l'ora di tornare in Saintéloc, anche con il programma Sprint. L'anno scorso abbiamo iniziato bene insieme, con una vittoria a Hockenheim. Ma il mio momento più importante è stata la nascita di mio figlio Paul durante la 24 Ore di Spa, e senza il supporto di Saintéloc Racing mi sarei perso quel momento. Sono ancora profondamente grato per l'aiuto che mi hanno dato all'epoca e non lo dimenticherò mai. Quando avranno bisogno di me come pilota e potrò aiutarli con la mia esperienza, non esiterò a farlo".

Saintéloc Junior Team, Audi R8 LMS GT3 EVO II Photo by: Sainteloc Racing

Carico anche Gachet: "Prima di tutto sono molto felice di far parte della lista dei piloti ufficiali di Audi Sport per la stagione 2023. Sono anche molto contento di tornare con la squadra che mi ha portato nel GT3, è una bella storia da continuare a scrivere con Sebastien Chetail e Frédéric Thalamy. Sarò con Patric e Chris nell'Endurance su una R8 PRO e con Paul nella Sprint per puntare al titolo nella Gold Cup. Non vedo l'ora di arrivare a Monza e iniziare la stagione".

Nuova sfida invece per Bastard, messosi in luce in GT4: "È un grande piacere tornare con Saintéloc Racing per un'altra stagione dopo il nostro incredibile anno in GT4. Era ovvio continuare con Audi questo team per proseguire la mia crescita nella piramide GT con un doppio programma Sprint ed Endurance. Il GTWC è un campionato molto duro e non vedo l'ora di competere con gli altri piloti".

Saintéloc Junior Team, Audi R8 LMS GT3 EVO II Photo by: Sainteloc Racing

Demoustier invece cerca nuovi stimoli: "Sono molto felice di tornare in GT3 per questa stagione 2023, e in particolare con il team Saintéloc Racing, che è un punto di riferimento nella categoria. Tutto è pronto per un grande anno e non vedo l'ora di iniziare".

Evrard chiosa: "Sono molto felice di unirmi al Saintéloc Racing per il mio passaggio dalla GT4 al GT3. L'Audi e la volontà di Sébastien Chétail di promuovere i giovani piloti mi hanno definitivamente convinto a entrare nella struttura di Saint-Etienne. Sono certamente il pilota con meno esperienza, ma sia che si tratti di Simon in Sprint o di Erwan e Grégoire in Endurance, sono molto motivato a imparare rapidamente e a dare il massimo".

Saintéloc Junior Team, Audi R8 LMS GT3 EVO II Photo by: Sainteloc Racing