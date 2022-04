Video | Ceccarelli: "Vale e l'errore che lo ha reso umano"

Il debutto di Valentino Rossi ad Imola in occasione della sua prima gara nel GT ha mostrato quanto anche un grande campione sia "umano".

L'ex motociclista ha avuto difficoltà non tanto in pista quanto in situazioni più relative, come un pit stop. Ma qual è stata la causa di questo suo errore? Una situazione nuova e complessa oppure la semplice mancanza di preparazione a un gesto che dovrebbe essere automatico?