Rossi cresce: "Sarà bello imparare in questa... giungla!"

"Welcome To The Jungle" è uno dei grandiosi brani dei Guns N' Roses, perfetto per riassumere la prima giornata da pilota del GT World Challenge Europe per Valentino Rossi (che per altro ama moltissimo il gruppo statunitense).

Si è concluso con una buona crescita il sabato d'apertura della stagione 2022 di Endurance Cup del 'Dottore', capace di abbassare i propri tempi al volante dell'Audi R8 LMS GT3 Evo2 preparata dal Team WRT e condivisa con a Frédéric Vervisch e Nico Müller.

Le Prove Libere del mattino avevano visto il marchigiano concludere con un miglior tempo personale di 1'42"564, contro l'1'40"586 firmato da Vervisch che era valso alla formazione della #46 la sesta piazza assoluta e in Classe PRO. Rossi è invece stato il primo ad entrare sul tracciato del Santerno nelle Pre-Qualifiche del pomeriggio, cominciate con una leggera pioggerellina ad insidiare i protagonisti e terminate sotto il sole.

Dopo 11 giri, intervallati da un cambio gomme, Valentino ha visto scendere il suo tempo fino ad 1'41"041, riuscendo ad essere molto più costante rispetto alla mattinata, dove un paio di Full Course Yellow lo avevano costretto ad alzare il piede durante il suo turno.

Lasciato spazio a Vervisch e Müller, alla fine è stato l'1'40"638 siglato dallo svizzero a portare l'auto dei Quattro Anelli al 15° posto generale (12° PRO) con mezzo secondo di distacco dalla vetta occupata dalle Mercedes #88 di Akkodis-ASP.

Al termine dei lavori, Rossi è salito in sala stampa per una tavola rotonda organizzata dal promoter SRO Motorsports Group, raccontando la sua nuova esperienza. Motorsport.com era presente, ecco le sue risposte.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS GT3 EVO2: Frédéric Vervisch, Nico Muller, Valentino Rossi Photo by: Francesco Corghi

Com'è andata la prima giornata di questa tua nuova avventura?

"E' stata buona, molto interessante per le cose da capire visto che in inverno abbiamo fatto delle prove provando a conoscere la macchina. E' un nuovo inizio, ho sempre avuto l'idea di correre in macchina una volta finito con le moto. Le sensazioni sono già buone, ma ovviamente in un weekend di gara è tutto diverso, specialmente con così tante auto in pista. C'è parecchia confusione e gente che battaglia, per cui non è facile, ma per ora il feeling non è male".

Della macchina cosa ci puoi dire?

"Dobbiamo lavorare ancora un po' per trovare il bilanciamento perfetto, cercheremo di farlo per domattina, dove non sarà affatto semplice visto che saremo già in Qualifica alle 9;00 e senza poter girare in altre sessioni. Salteremo in macchina con gomme nuove e dovremo provare a dare subito il massimo. Vedremo dove ci piazzeremo in griglia e come finirà, per me è tutto nuovo; spero di divertirmi, in pista è una giungla! Siamo in tanti, succedono un sacco di cose e avremo numerose lotte".

Sei soddisfatto del passo di oggi?

"Non è male, ho capito è che è molto difficile però comprendere il tuo livello rispetto agli altri per ora e lo scopriremo solo in Qualifica e gara. Tutto cambia molto rapidamente, ma penso di aver guidato piuttosto bene e non sono così lontano da Nico e Fred. Ci sono alcuni punti dove devo migliorare, ma lavoreremo su questo e il team ha fatto tutto molto bene. Ingegneri e meccanici sono di altissimo livello, sia nelle operazioni sul mezzo che nell'analisi dei dati. Comunque c'è ancora qualcosa che possiamo fare".

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi Photo by: SRO

Quanto è grande questa sfida per te, arrivando dalla MotoGP?

"Devo dire che il livello del campionato e dei piloti, specialmente per quanto riguarda i miei compagni del Team WRT, è parecchio alto e c'è tanto da lavorare sulla meccanica dell'auto, quindi è qualcosa di differente. Le moto sono comunque il mio primo amore, per cui non posso fare paragoni, ma è una grande sfida e mi sto divertendo. La macchina è veloce e quando provi a spingerla al limite senti l'adrenalina crescere e le emozioni della guida. Cerco di dare il massimo divertendomi, ma sappiamo anche che per farlo bisogna lottare per le posizioni di vertice, quindi dobbiamo provare ad essere competitivi".

Dove pensi di dover migliorare e quali sono i tuoi punti deboli?

"Rispetto alle moto è difficile comparare i risultati delle Prove Libere perché non sai mai se gli altri hanno più o meno benzina o gomme vecchie e nuove. Però i migliori vanno sempre forte e sanno portare la macchina al limite in poco tempo. Per quanto mi riguarda, nella prima parte del circuito riesco ad andare bene, poi dalla 'Tosa' ho più difficoltà. Perdo qualcosa tra 'Piratella', 'Acque Minerali' e 'Variante Alta'; qui gli altri sono più forti di me. Invece arrivando alla 'Rivazza' e nel tratto finale vado bene, quindi dovrò lavorare su quei punti, cercando di prendere le linee migliori per sfruttare l'aderenza della macchina".

Sei preoccupato dal traffico e dai doppiaggi? Imola è una pista stretta e siete in 52 auto...

"Il numero delle auto e il livello competitivo sono alcune delle ragioni per cui ho scelto questo campionato, perché ce n'erano altri ottimi, ma con poche vetture. Purtroppo in Italia il GTWC è poco conosciuto, magari ora che ci sono io qualcuno comincerà a seguirlo. Mi fossi trovato in serie coi prototipi, che sono più veloci di te, avrei probabilmente avuto problemi. Per me che vengo dalle moto è tutto molto strano, per cui preferisco ritrovarmi in un campionato dove il livello è più o meno lo stesso. E qui non sei mai solo! C'è sempre qualcuno più veloce o più lento di te, dunque è sicuramente difficile. Però mi piacciono queste sfide e non mi annoierò!"

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi Photo by: SRO

Durante l'inverno quanto ti sei allenato al simulatore?

"Mi diverto molto nelle sim-racing, ma sono anche utili per capire bene come guidare una macchina ad Imola, cosa che non avevo mai fatto. Conosco la pista per via delle moto, ma erano oltre 20 anni che non venivo qui, quindi il simulatore è stato ottimo per capire le cambiate, le traiettorie e per migliorare le tue capacità".

Il ritorno ad Imola come lo stai vivendo?

"E' fantastico, si tratta di una pista unica al centro della città, cosa che solitamente non è per gli autodromi. Ma anche il layout lo adoro, con le macchine puoi spingere forte sui saliscendi e durante l'inverno avevamo provato qui divertendoci tanto. Ho girato anche su altri tracciati del campionato, ma questo è sicuramente il migliore".

Quanto è diverso vivere in un paddock di auto rispetto a quello delle moto?

"Sono molto contento di aver ritrovato la pressione e l'adrenalina della pista. Qui è tutto un po' più tranquillo e nelle moto non dimentichiamo che ci sono 20 gare, dunque sei sempre ad allenarti ed io dopo 26 anni ero un po' stanco. Questa è un po' più la mia dimensione per la situazione attuale della mia vita. Ora mi continuo ad allenare fisicamente tutti i giorni perché è importante, ma ho più libertà di decisione e tempo da dedicare alla famiglia, il che è buono".

Domani ci sarà la prima gara: cosa dovrai imparare?

"Bisognerà vedere cosa accadrà, per ora ho corso solo due gare endurance in carriera, ma eravamo molte meno macchine e quando sei in pista con piloti che vanno ad un passo simile al tuo è difficile superare. Dovrò capire dove rischiare e dove attendere, non sarà semplice ma sono molto carico. Non partirò io e credo che sia la scelta giusta, poi avrò modo di farlo più avanti nel campionato magari. Penso che farò lo stint centrale, con le macchine bisogna però saper andare al limite sapendo che cambiano molto il comportamento a seconda del consumo di benzina e gomme, quindi sarà molto bello scoprire tutto ciò. Oggi abbiamo finito al 12° posto fra i PRO (15° assoluto, ndr) e potrebbe essere un risultato abbastanza realistico, ma sarebbe bello essere in Top10".

Questo è il tuo primo passo verso la 24h di Le Mans?

"Ho valutato la possibilità di correre a Le Mans quest'anno e ci sarebbe stata, ma ho scelto questo campionato perché era quello migliore per mettere alla prova il mio livello contro tanti piloti forti. Nei prossimi anni ci andrò sicuramente, ma non è una priorità assoluta. Voglio provare a migliorare come pilota e presentarmi pronto, sapendo che quella gara è la più famosa del mondo e che tutti la vogliono fare. Avrò comunque la possibilità di fare la 24h di Spa, la più famosa per le GT3 e con oltre 60 auto. Sarà incredibile e su una pista fantastica, quindi pensiamo prima a quella. Oltretutto per ora ho fatto solo due 12h e alla fine ero stanco, quindi meglio allenarsi bene!"