GTWC | Walkenhorst cala il tris di Aston Martin in Endurance Cup

La Walkenhorst Motorsport si appresta ad aprire un nuovo capitolo al fianco di Aston Martin Racing prendendo parte al GT World Challenge Europe.

Dopo tanti anni con BMW M Motorsport, la squadra tedesca ha scelto di abbracciare il programma della Casa inglese, che ha appena presentato la nuovissima Vantage GT3 EVO.

Saranno tre le vetture iscritte da Walkenhorst nella serie di SRO Motorsports Group per prendere parte all'Endurance Cup, ed il programma è sicuramente ambizioso.

In Classe PRO ci sarà il trio formato da David Pittard, Ross Gunn ed Henrique Chaves a condividere il volante, grazie alla collaborazione con AMR che ha messo a disposizione i suoi conduttori ufficiali.

#34 Walkenhorst Motorsport, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Photo by: Paragraph5-4Pros

"Tornare alla Walkenhorst è come chiudere un cerchio! Ho fatto il mio debutto in GT3 con questa squadra nel 2018, quindi è fantastico tornare a lavorare con alcuni volti vecchi e nuovi - dichiara Pittard - So per esperienza diretta che Walkenhorst è in grado di vincere gare e campionati importanti per i Costruttori, come la 24h di Spa e l'Intercontinental GT Challenge, ed è chiaro che questi sono i nostri obiettivi per il 2024".

"Il GTWC è uno dei campionati più competitivi al mondo, quindi è il test definitivo per la nuovissima Vantage GT3, dove credo che l'auto sarà immediatamente competitiva. È stato un lungo inverno, quindi non vedo l'ora che ci sia semaforo verde al Paul Ricard in aprile!"

Gunn aggiunge: "Sono lieto di unirmi a Walkenhorst Motorsport per il GTWC. Lavorare con una squadra così affermata e con la nuova Aston Martin Vantage mi fa ben sperare. Il GTWC è una delle serie GT3 più competitive al mondo, quindi come squadra ci aspetta un duro lavoro per raggiungere i nostri obiettivi".

Carico anche Chaves: "Sono davvero felice di unirmi a Walkenhorst in questa inedita avventura con la nuova Aston Martin. Sarà una stagione molto impegnativa, ma sono sicuro che abbiamo tutti gli ingredienti per avere successo in questo campionato super competitivo. Lottare per la vittoria assoluta alla 24h di Spa sarà davvero speciale e spero di portare Aston Martin e il team sul gradino più alto del podio".

#34 Walkenhorst Motorsport, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Photo by: Paragraph5-4Pros

Per quanto riguarda la Silver Cup, la Walkenhorst ha scelto di scommettere sul talentino francese Romain Leroux, vincitore del programma Aston Martin Racing Driver Academy nel 2022, più Lorcan Hanafin e Maxime Robin, mentre già a dicembre erano stati annunciati i tre che avrebbero composto l'equipaggio della categoria Bronze Cup, vale a dire Timothy Creswick, Ben Green e Mex Jansen.

"Sono molto contento di entrare a far parte di un team con tanta esperienza e successo nelle gare GT - ha detto Leroux - Sarà bello utilizzare tutta questa esperienza per ottenere il meglio con il team da questa nuova Vantage GT3, non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione".

Soddisfatto pure Hanafin: "Sono davvero entusiasta di iniziare la mia prima stagione completa in Endurance Cup del GTWC! Abbiamo una formazione forte, con Romain, Maxime e me, insieme a tutti i membri della Walkenhorst. Sono sicuro che avremo un 2024 di successo!"

Sorride Robin: "Sono davvero orgoglioso di unirmi a Walkenhorst per questa stagione, vorrei ringraziare il team per aver creduto in me. Ora è tempo di mettersi a lavorare!"

#34 Walkenhorst Motorsport, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Photo by: Paragraph5-4Pros

L'AD di Walkenhorst Motorsport, Niclas Königbauer, commenta: "Siamo orgogliosi della nostra partecipazione al GTWC Europe in Endurance Cup. La nostra Aston Martin sarà guidata da piloti ufficiali e da giovani veloci e di talento! Inoltre c'è Timothy Creswick, un veloce pilota gentleman che ha già dimostrato le sue capacità".

"Il momento clou della stagione è ovviamente la 24 Ore di Spa, dove vogliamo ripetere la vittoria assoluta del 2018, ma siamo anche fiduciosi di lottare per il titolo nella classifica delle tre Classi! Siamo tutti già in attesa dell'apertura della stagione in Francia all'inizio di aprile".

Henry Walkenhorst, fondatore del team, chiosa: "Il GTWC fa parte del nostro programma da molti anni. In passato, abbiamo ottenuto uno dei più grandi successi nella storia del nostro team vincendo la 24h di Spa. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Aston Martin Racing, completeremo il nostro programma più importante nella serie. Gli obiettivi per le prossime gare sono alti!".