GTWC | Valentino Rossi correrà con Martin e Marciello nel 2024

Valentino Rossi continuerà la sua avventura nel GT World Challenge Europe anche per il 2024 e avrà due compagni di altissimo valore come Maxime Martin e Raffaele Marciello.

Il Team WRT ha presentato i suoi programmi per la prossima stagione in una serata a Spa-Francorchamps, dove ha illustrato obiettivi e svelato le formazioni delle vetture che schiererà nei vari campionati, fra cui anche il FIA World Endurance Championship.

Rossi sarà quindi ancora in griglia nella serie di SRO Motorsports Group per i cinque eventi di Endurance Cup e condividerà il volante della BMW M4 GT3 #46 ancora una volta con Martin, che lo aveva accompagnato per tutto il 2023 centrando podi e la prima vittoria a Misano, e una grandissima stella come Marciello, appena approdato alla corte della Casa bavarese.

Sempre iscritti in Classe PRO, nella lista degli impegni verranno pure inserite le gare di Sprint Cup di Brands Hatch e Misano per il duo Rossi-Martin.

Il 'Dottore' farà anche il suo esordio nel FIA WEC dando l'assalto alla Classe LMGT3 con Martin e il pilota Bronze, Ahmad Al Harthy, nativo dell'Oman e visto già in azione l'anno scorso con la Aston Martin di ORT by TF.

"Sono molto contento del mio programma 2024 e non vedo l'ora di iniziare. Nel GTWC correrò la Endurance Cup insieme a Maxime e 'Lello', due piloti fantastici e credo che potremo essere molto forti. Inoltre, disputerò con Maxime due gare della Sprint Cup, a Misano e a Brands Hatch, due circuiti dove l'anno scorso abbiamo fatto molto bene", dice il pilota di Tavullia.

"Il WEC rappresenta una novità per me, sarò con Maxime e Ahmad, e sono ansioso di correre nell'evento principale a Le Mans, e in posti come Austin e San Paolo. Un'esperienza nuova per me, speriamo di essere competitivi".

Martin aggiunge: "Non vedo l'ora di tornare nel WEC, con la nuova categoria LMGT3 che sembra molto interessante. Avremo una formazione molto forte e credo che potremo ottenere ottimi risultati".

"Sono felice di tornare con Vale nel GTWC e di essere affiancato da Raffaele per le gare della Endurance Cup: è una formazione molto forte".

Sorride anche Al-Harthy: "Sono estremamente felice di far parte di un team straordinario come WRT, in un momento così emozionante per il WEC. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i miei compagni di squadra e di ottenere grandi risultati insieme a loro".

"Ho lavorato con Maxime in passato e sicuramente mi aiuterà a migliorare la mia guida. E condividere il sedile con una leggenda come Vale: chi avrebbe mai detto che un ragazzino dell'Oman che guardava la MotoGP in TV sarebbe finito a correre con uno sportivo così famoso? Sono felice di lavorare con tutta la famiglia WRT".

Per Marciello l'impegno è duplice, poiché come già noto da tempo avrà in mano anche il volante della BMW M Hybrid V8 #15 in Classe Hypercar del WEC, condividendolo con Dries Vanthoor e Marco Wittmann, mentre sulla seconda LMDh tedesca telaiata Dallara avremo Robin Frijns, René Rast e Sheldon Van Der Linde.

"Sono molto contento di questo doppio programma nel 2024, ho tanti bei ricordi nel GTWC, dove sono stato due volte Campione assoluto - commenta lo svizzero - Insieme a Maxime e Vale, e al Team WRT, abbiamo una rosa molto forte e spero che trascorreremo un anno straordinario".

"Nel WEC, non vedo l'ora di affrontare questa nuova importante sfida insieme al BMW M Team WRT. Lottare con così tanti grandi Costruttori è esattamente la sfida che speravo di affrontare".

"Essendo stato avversario in pista per anni, è fantastico guidare ora assieme a Dries, così come avere al nostro fianco una leggenda della BMW come Marco".

Per quanto riguarda la LMGT3 del WEC, il Team WRT avrà anche la M4 #31 sulla quale era già stato annunciato Augusto Farfus; il brasiliano dovrà guidare i suoi nuovi compagni di squadra, ossia Sean Gelael - che con la compagine belga ha corso in LMP2 e centrato il podio alla 24h di Dubai 2023 con la M4 - e il nuovo arrivato Darren Leung, con esperienze GT alle spalle tra cui anche l'evento del Nürburgring della passata stagione.

Tornando al GTWC, nella Classe PRO dell'Endurance Cup ci sarà anche la M4 #32 dell'ormai consolidato trio Van Der Linde/Vanthoor/Charles Weerts, con Al Harthy impegnato sulla #30 di Bronze Cup assieme a Sam De Haan e all'ufficiale BMW, Jens Klingmann.

Per la Sprint Cup, la categoria PRO non poteva mancare della M4 #32 di Vanthoor/Weerts, a condividere il box con la #30 dove De Haan si ritroverà come compagno il confermato Calan Williams. C'è poi in cantiere anche l'equipaggio per la vettura #31, i cui piloti saranno annunciati prossimamente.

"La stagione 2024 sarà una pietra miliare nella storia del Team WRT. Mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio, mi vengono in mente molti pensieri", riflette il Team Principal di WRT, Vincent Vosse.

"Competere nel WEC e a Le Mans per la vittoria assoluta è sempre stato il nostro obiettivo, sia come squadra che a livello personale. Ora il sogno diventa realtà. Partecipare con una Hypercar, in quella che è probabilmente l'epoca più competitiva delle gare endurance, difendere i colori di un marchio mitico come BMW, è già di per sé un traguardo, ma naturalmente vogliamo avere successo in questa nuova sfida".

"L'intero team si è preparato per mesi e tutti noi daremo il massimo per riuscirci. Non sarà facile, lo sappiamo, ma abbiamo una squadra straordinaria, una formazione di piloti incredibile, una grande macchina e il supporto di BMW M Motorsport, dove abbiamo ritrovato molti vecchi amici, facendocene pure di nuovi".

"Nel GT, l'anno scorso abbiamo iniziato positivamente la nostra collaborazione con BMW. Abbiamo raccolto le sfide, vinto gare, sia sulla lunga distanza che in volata, e collezionato alcuni momenti memorabili come quelli vissuti a Misano. Ma vogliamo di più!"

"Vogliamo migliorare, vincere altre gare, tornare a essere campioni. Credo che abbiamo tutte le carte in regola, compresa una formazione stellare, e ce la metteremo tutta. È il momento di dimostrare che sappiamo cosa fare, con la determinazione e la passione di sempre".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "Nella nostra seconda stagione insieme, il BMW M Team WRT ha un calendario di gare ricco di punti salienti. Dopo la formazione delle LMDh nel FIA WEC, sono state definite quelle per le BMW M4 GT3 nelle due serie principali per il team, il FIA WEC e il GTWC Europe".

"Mi congratulo con Vincent e i suoi colleghi per essersi assicurati eccellenti piloti Bronze per la classe LMGT3. Con questi equipaggi, vedo un'ottima possibilità di giocare un ruolo di primo piano in questa categoria".

"Nel GTWC, il Team WRT, con una formazione collaudata e rafforzata da Raffaele, ha una nuova possibilità di vincere titoli con la M4 GT3. Auguro alla squadra e ai piloti di avere successo in tutti i programmi!"