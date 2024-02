GTWC | Rutronik Racing raddoppia le Porsche nel 2024

La Rutronik Racing si è iscritta al GT World Challenge Europe per la stagione 2024, nella quale sarà impegnata con due Porsche.

Le 911 GT3-R 992 verranno inserite nelle categorie PRO e Bronze Cup sia nelle gare Sprint che in quelle Endurance.

In attesa di scoprire quali saranno i piloti ufficiali forniti dalla Casa madre per la prima Classe, la squadra tedesca ha già sistemato tutto per quanto riguarda la #97 Bronze.

A condividere il volante dell'auto di Weissach in livrea giallo-blu saranno Dustin Blattner e Dennis Marschall per tutta l'annata, con Loek Hartog a raggiungerli in occasione degli eventi di Endurance Cup, mentre Zacharie Robichon si unirà al gruppo per la 24h di Spa-Francorchamps.

#96 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992): Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen Photo by: SRO

"Non vedo l'ora di iniziare la mia prima stagione in GT3, lavorare con Rutronik Racing mi dà un ulteriore livello di fiducia in me stesso - dice Blattner - La forza e l'esperienza del team nel GTWC sono innegabili. Insieme a Dennis e Loek abbiamo una formazione forte che rispecchia le nostre grandi ambizioni per la prossima stagione".

Marschall, reduce dalle avventure in Audi, è pronto per affrontare una nuova sfida: "Non vedo l'ora, tornerò nella squadra per cui ho guidato in passato e salirò su una nuova vettura con una storia di successo. Abbiamo grandi obiettivi e vogliamo vincere la nostra classe nel GTWC. Con la giusta combinazione di una auto forte, team collaudato e incrollabile determinazione, siamo pronti per una stagione entusiasmante".

Hartog aggiunge: "Sono molto grato per l'opportunità di lavorare con Dustin e Dennis in Endurance Cup. Il passaggio dalla 911 GT3 Cup alla GT3-R è emozionante e abbiamo grandi aspettative. È un'esperienza fantastica e non vedo l'ora di fare del mio meglio nelle prossime gare in pista".

Klaus Graf, capo del team, chiosa: "L'ingresso di un'altra Porsche nel GTWC è una pietra miliare nella crescita di Rutronik Racing. A questo punto vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte e i partner per la fiducia dimostrata nel rendere possibile la realizzazione di questo progetto".

"Con il ritorno di Dennis siamo riusciti a ottenere un pilota di assoluto livello per i programmi Endurance e Sprint. La partecipazione di Loek alle gare Endurance come giovane talento emergente dell'ambiente Porsche, mi dà la conviznione che potremo dire la nostra nella lotta per la vittoria nella classifica Bronze. Per preparare al meglio la squadra e i piloti alla stagione, affronteremo un intenso programma di test a partire dalla fine di febbraio".