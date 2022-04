GTWC | Rossi: "Non male la prima Qualifica, passo gara è buono"

L'Audi #46 di Valentino Rossi partirà dal 15° posto in griglia per la 3h di Imola, primo evento della stagione 2022 del GT World Challenge Europe-Endurance Cup.

Il 'Dottore' ha affrontato questa mattina la sua prima Qualifica di questa sua nuova avventura da pilota GT e con i compagni Frédéric Vervisch e Nico Müller ha piazzato la R8 LMS GT3 Evo2 preparata dal Team WRT in ottava fila, dopo una sessione andata in scena sotto un cielo plumbeo che qualche gocciolina di pioggia l'ha fatta cadere, pur senza costringere i concorrenti a montare gomme da bagnato.

Il primo dei tre a scendere in pista è stato Vervisch, che in 7 tornate completate durante i 15' a disposizione ha fermato il cronometro sull'1'40"618 (4° tempo di Q1), lasciando spazio successivamente a Müller, il quale ha dovuto sudare di più per ottenere il suo 1'40"849 (all'ultimo tentativo, 10° tempo) dato che la Q2 è stata interrotta a metà causa un paio di vetture ferme in pista.

Fra l'altro lo svizzero è pure stato messo sotto investigazione per aver ostacolato un rivale durante le prove, dunque vedremo se i commissari prenderanno provvedimenti dopo la sessione.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi Photo by: SRO

Infine la Q3 è toccata a Rossi, acclamato dal pubblico presente sulle tribune e lungo il tracciato, già numerosissimo nelle prime ore del mattino con veri e propri 'serpentoni' di bandiere gialle griffate 46 per le strade che conducono all' "Enzo e Dino Ferrari".

Valentino ha dovuto abortire i primi due tentativi per via del traffico, al terzo ha fermato il cronometro sull'1'41"132, senza riuscire a migliorarlo successivamente pur riuscendo quasi ad eguagliarlo (37° della sessione), prima che l'Audi #32 di Charles Weerts (poleman) finisse nella ghiaia ponendo fine definitivamente alle prove.

"E' stato molto difficile perché c'erano tante auto in pista, dunque ho dovuto spingere parecchio. Sono riuscito a trovare spazio e tutto sommato è andata bene", ha detto il ragazzo di Tavullia al termine delle operazioni.

"Partiremo dal 15° posto che non è malaccio, ma per la gara credo che avremo un buon passo, dunque vedremo come andrà. Ma come prima Qualifica non sono andato male".