GTWC | Rossi: "Il mio punto di forza è la gara, come in MotoGP"

Siamo arrivati alla penultima tappa di Endurance Cup del GT World Challenge Europe e Valentino Rossi al Nürburgring è intenzionato a compiere ulteriori passi avanti, cercando di arrivare al livello che è riuscito ad ottenere nelle gare Sprint.

Reduce dallo strepitoso successo di Misano un paio di settimane fa, il 'Dottore' risale sulla BMW #46 assieme a Maxime Martin, ritrovando Augusto Farfus come trio della comitiva WRT per provare a giocarsela sulla versione 'GP Strecke' del circuito tedesco.

Le M4 GT3 non hanno in realtà brillato nelle prove di venerdì e sabato, per cui il pilota di Tavullia è consapevole che non sarà una passeggiata, ma anche questo servirà per imparare e migliorare ancora contro i grandi rivali del campionato di SRO Motorsports Group.

"Il Nurburgring per me è una novità, visto che l'anno scorso non era in calendario. Ci avevo corso nel 2012, ma oggi è tutto diverso e parliamo di un tracciato molto stretto e tecnico, con una prima parte davvero impegnativa, senza una grande aderenza. Nelle prove abbiamo avuto anche pioggia, ma la speranza è che il meteo migliori per la gara, in modo che si possa migliorare il feeling con pista e vettura", ha detto Rossi aprendo la conferenza stampa alla quale ha preso parte anche Motorsport.com.

"Abbiamo girato sia sull'asciutto che sul bagnato, onestamente non ci sentiamo molto veloci e stiamo soffrendo specialmente in frenata a trovare il grip ideale. Sull'asciutto abbiamo chiuso molto indietro, per cui spero che in Qualifica sia asciutto e si possa fare qualcosa di più, anche perché sarà difficile superare in gara per cui una buona posizione di partenza potrà aiutare".

"Intanto continueremo a lavorare sulla vettura per crescere e cercare di essere almeno in Top10 per il via, poi la gara sarà lunga e ci sarà tempo per risalire. Vediamo cosa si riuscirà a fare per cercare di essere davanti".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Le vittorie alla Road To Le Mans e a Misano, cosa hanno cambiato?

"Sicuramente ora ho più esperienza e l'endurance è molto diverso rispetto alla MotoGP, per cui serve un'altra visione d'insieme. Intanto mi trovo molto bene con l'auto, tant'è che già a Dubai avevamo centrato il podio. Ma vincere è sicuramente diverso, ti dà molta più spinta e fiducia. Nelle gare Sprint siamo molto forti io e Maxime, mentre nell'Endurance Cup potevamo fare qualcosa in più, ma a Monza siamo stati un po' sfortunati, mentre al Paul Ricard e Spa abbiamo chiuso tra 8° e 6° posto in rimonta, quindi non male; ma vogliamo fare meglio e l'obiettivo è fare podio. Sappiamo che in questo campionato bisogna farsi trovare pronti e che in alcuni momenti si può soffrire, ma vogliamo fare passi avanti".

Nella classifica Sprint ora sei secondo alla pari dei tuoi compagni, pensi ci siano le possibilità per ambire al titolo?

"Siamo molto contenti di giocarcela con gente come Dries Vanthoor e Raffaele Marciello, che sono davvero i migliori del GT. Non stiamo andando male, abbiamo ottenuto due podi in quattro gare, quindi siamo lì, ma arriveranno gare come Valencia, Zandvoort ed Hockenheim che non saranno sicuramente facili per noi. L'obiettivo è essere competitivi, per il titolo sarà dura, ma comunque lotteremo sempre".

Il Nurburgring l'anno prossimo entrerà con la 24h nel calendario dell'Intercontinental GT Challenge, pensi di correre sul Nordschleife?

"Amo questo tracciato come la maggior parte dei piloti ed è sempre stato uno dei miei obiettivi gareggiare sull'Inferno Verde fin da quando ho cominciato questa avventura. Il problema è che occorre prendere parte ad alcune gare prima con vetture più piccole per avere la licenza; il prossimo anno purtroppo non ho abbastanza tempo, ho controllato i calendari, ma farei molta fatica a trovare un buco, per cui la vedo difficile".

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: AG Photo

In questa tua nuova carriera qual è il tuo punto di forza da pilota e cosa invece senti di dover migliorare ad oggi?

"La cosa interessante è che sia i punti di forza che di debolezza sono molto simili a quelli che avevo in moto. Devo migliorare la Qualifica con gomme nuove e poca benzina a bordo; il giro secco, specialmente nelle sessioni per l'Endurance Cup è molto importante, bisogna ottenere il crono al primo giro, entrare e dare tutto perché non c'è tempo. In gara invece sono molto più forte, ho un buon passo, sulla lunga distanza riesco a guidare l'auto bene e nel miglior modo, dall'inizio alla fine".

Cosa c'è di diverso per te ora che sei pilota di auto?

"Questo tipo di gare, anche quelle Sprint, sono molto diverse rispetto alle moto. Bisogna lavorare molto sul cambio pilota e ai box sui dettagli. La Sprint magari è più simile perché devi entrare e dare tutto in poco tempo, nell'Endurance c'è più strategia, gestione del traffico, anche nella notte, giocandotela a volte contro piloti diversi. Il prossimo obiettivo è senz'altro salire sul podio anche nell'Endurance".

Per il prossimo anno hai un'idea di cosa farai?

"Credo che continuerò con le GT, a fine stagione avrò modo di provare la BMW LMDh e sono molto curioso di vedere com'è questa vettura. L'obiettivo è fare il WEC e la 24h di Le Mans, ma vorrei continuare anche nel GTWC perché mi piace moltissimo. Vedremo quanto tempo avrò e cosa si potrà effettivamente fare, ma sempre con le GT3".