GTWC | Rossi: "Finalmente Spa, sarà una esperienza incredibile"

La 24h di Spa-Francorchamps è l'evento dell'anno per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, ma anche quello più atteso da Valentino Rossi in questa sua nuova avventura nel mondo delle auto.

Da inizio stagione il 'Dottore' non fa altro che prepararsi per quella che nell'ambiente viene definita la 'Big One', la corsa per eccellenza e dai vari risvolti, nella quale tutte le qualità vengono messe in risalto, ma anche le problematiche e le difficoltà.

Come sappiamo il circuito delle Ardenne è definito l'università dell'automobilismo e Rossi non si nasconde nell'ammettere che la sfida è tosta, ma potrà contare sull'aiuto del suo solito compagno Frédéric Vervisch e di Nico Müller, che si aggiunge loro per le gare di Endurance Cup.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

“Sono davvero contento di poter prendere parte alla più importante gara dell'anno e all'evento che è questo", dice l'alfiere del Team WRT prima di salire sulla sua Audi R8 LMS #46.

"Non vedo l'ora di fare la mia prima 24h di Spa, sarà una esperienza incredibile su una pista fantastica, lunga, tecnica e veloce".

"Ho già avuto modo di provare qui nei test, ma con 66 vetture in pista e i migliori piloti GT presenti non sarà semplice".

"Sarà grandioso vivere questo evento con Fred e Nico, daremo il massimo anche perché è la gara di casa per il nostro team".

Nella giornata di mercoledì si è svolta la bellissima parata che dal circuito ha portato tutti i protagonisti - con l'aggiunta di macchine storiche e di serie - dal tracciato fino al centro di Spa, dove poi i fan hanno potuto toccare con mano i bolidi esposti e incontrare i propri beniamini.

Valentino è stato acclamato a squarcia gola quando si è affacciato dal terrazzo di uno dei locali presenti sul vialone principale (in stile benedizione papale ubri et orbi) e pure quando è salito sul palco della piazza per salutare tutti, come sempre molto sorridente e carico.