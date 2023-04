GTWC | Rossi: "Finalmente scopriremo quanto è competitiva la BMW"

Ricomincia l'avventura nel GT World Challenge Europe per Valentino Rossi, in questo fine settimana di scena a Monza per il primo evento della stagione 2023 di Endurance Cup.

Dopo un inverno trascorso a provare la sua nuovissima BMW M4 GT3, con la quale ha centrato il podio alla 24h di Dubai e affrontato anche la 12h di Bathurst dell'Intercontinental GT Challenge, per il 'Dottore' è venuto il momento di partire con quello che a tutti gli effetti è il suo impegno principale dell'anno.

Rossi conosce molto bene il tracciato brianzolo per averci corso in passato con la Ferrari, mentre ben diverse sono state le esperienze avute nel Rally di Monza. Detto ciò, è chiaro che la tappa tricolore della serie di SRO è il primo vero banco di prova per lui e il Team WRT, che sulla BMW #46 avrà anche Augusto Farfus e Maxime Martin per dare l'assalto alla Classe PRO.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

"Finalmente! Sono felice di iniziare la stagione europea con il Team WRT e la nuova vettura, e di farlo su una pista come Monza, che è fantastica, storica e in Italia! - ha detto carico Rossi - Sarà la mia prima volta con WRT qui, visto che l'anno scorso abbiamo corso a Imola, in una gara importante per capire la competitività della BMW M4 GT3".

"Ho fatto due gare di preparazione, Dubai e Bathurst, e abbiamo fatto molti test in tutta Europa, con molti progressi nella comprensione della vettura, ma non c'è niente come un vero weekend di gara per valutarne il potenziale, la velocità e il comportamento, visto che sei contro i rivali. Con 55 auto in pista, sarà una vera sfida e vedremo dove saremo".

Farfus aggiunge: "Per me Monza è l'apertura di un nuovo capitolo, con l'inizio della stagione europea insieme a Maxime e Vale. Abbiamo fatto un lungo allenamento invernale, siamo pronti e ben preparati. Nella Endurance Cup, per avere un buon weekend, è necessario che tutto sia perfetto e a Monza sarà importante raccogliere molti punti ed essere sulla buona strada fin dall'inizio".

D'accordo anche Martin: "Sono molto emozionato in vista di questa prima gara ufficiale della stagione europea insieme ad Augusto e Vale, per i quali sarà la gara di casa, e non vedo l'ora di affrontarla e di cercare di ottenere un buon risultato".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale Photo by: BMW

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, ha commentato: "È fantastico tornare in Europa per l'inizio della stagione del GTWC e soprattutto a Monza, il 'Tempio della Velocità'. È passato molto tempo dall'ultima volta che siamo stati qui, visto che le ultime gare italiane si sono svolte a Imola. Le abbiamo vinte e ora non vediamo l'ora di vedere quanto è competitiva la BMW a Monza".

"Faremo sicuramente tutto il possibile per ottenere il maggior numero di punti all'apertura della stagione. Ci schieriamo con quattro vetture, non solo qui, ma è il nostro contingente per l'intera stagione. L'obiettivo per le due PRO è chiaro: vogliamo essere davanti e lottare per il titolo. Monza è il primo passo di questo percorso".