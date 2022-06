GTWC | Paul Ricard, Libere: Audi al comando davanti a Ferrari

L'Audi #30 del Team WRT ha chiuso al comando la sessione di Prove Libere che i piloti di Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe by AWS hanno affrontato dopo pranzo sul circuito del Paul Ricard.

Qui a Le Castellet il cielo plumbeo delle prime ore del mattino ha scaricato per diverse ore una fitta pioggia sulla pista francese, poi asciugata e illuminata da sole e forte vento che attorno alle 12 hanno riscaldato decisamente l'ambiente.

La R8 LMS di Simmenauer/Neubauer/Goethe ha ottenuto il miglior crono in 1'54"920 a livello assoluto e in Classe Silver Cup nei 90' di lavori in corso, interrotti per quasi una mezz'ora dall'uscita di pista della Aston Martin #95 di Beechdean AMR alla curva 10 che ha richiesto lunghe riparazioni alle barriere. Nello specifico, Marco Sorensen è stato visitato al centro medico e poi in ospedale, ma potrà correre avendo avuto l'ok dei dottori.

Secondi, e migliori dei PRO, si piazzano Serra/Rigon/Fuoco con la Ferrari 488 #71 di Iron Lynx, staccati di 0"185, con in scia la Mercedes-AMG #2 di Engel/Schothorst/Stolz (GetSpeed Performance) e i compagni di squadra della #51 Molina/Calado/Nielsen.

Bene anche la Lamborghini con il trio Bortolotti/Costa/Aitken al volante della Huracan #63 preparata da Emil Frey Racing, in Top5 seguita a ruota dalla Mercedes #87 di Stevenson/Drouet/Mosca (Akkodis-ASP) - secondi Silver - e dall'Audi #25 di Legeret/Mies/Niederhauser (Saintéloc Junior Team).

Nella Top10 dove sono tutti in meno di mezzo secondo, all'ottavo posto troviamo la McLaren #111 di Klien/Abril/Lind (JP Motorsport), la Mercedes #20 che Baumann/Pierburg/Konrad piazzano al comando della Classe PRO-AM e l'Audi #32 di Vanthoor/Van Der Linde/Weerts (Team WRT).

L'Audi #46 del Team WRT che conducono Frederic Vervisch, Nico Müller e Valentino Rossi termina 14a assoluta e in Top10 tra i PRO, con il 'Dottore' che ottiene un tempo ad 1"2 dal migliore dell'equipaggio siglato dal collega svizzero.

Per completare il podio virtuale Silver, il terzo posto se lo prendono Patrese/Valente/Blom con l'Audi #11 della Tresor by Car Collection, mentre in Gold Cup sono Liebhauser/Ferrari/Auer a dettare il passo con la Mercedes #57 di Winward Racing.