GTWC | Novità per Rutronik, AGS, Barwell, Garage 59 e Tempesta

Sono giorni intensi per i team che prenderanno parte al GT World Challenge Europe, intenti a finalizzare i propri equipaggi in vista dell'esordio stagionale che sarà fra qualche giorno al Paul Ricard per i test collettivi di inizio 2023.

Mentre la serie di SRO Motorsports Group aprirà i battenti a fine aprile con la tappa Endurance di Monza, le squadre cominciano a delineare le rispettive formazioni e gli annunci delle ultime ore fioccano.

Cominciamo da un paio di compagini affiliate a Lamborghini Squadra Corse, AGS Events e Barwell Motorsport.

I francesi sono pronti a schierare la loro Huracan GT3 EVO2 in Classe Gold nelle gare di Endurance Cup con il nuovo trio Nicolas Jamin/Antonin Borga/Leonardo Gorini.

"Non posso non iniziare ringraziando Nico Gomar per la sua fiducia, mi ha lasciato comporre l'equipaggio come volevo. Sono felice di riavere Leo, che ho conosciuto quando ero il suo ingegnere in GT3 e lavoravo per Christian Petit. Poi mi ha seguito alla Duqueine. Sono davvero felice di continuare la storia che avevamo lasciato in sospeso", ha affermato il team principal Yann Belhomme.

"Per quanto riguarda Anton, ricordo Le Mans 2016 dove l'ho scoperto grazie a Yvan Muller che me lo consigliò. Ci siamo divertiti molto insieme e questo è solo l'inizio. È stata una scelta ovvia. Nico, infine, per me è uno dei migliori piloti al mondo. Sono davvero orgoglioso della fiducia che hanno riposto in me".

"Ho anche un pensiero per i miei amici di Panis Racing, abbiamo due ingegneri e un meccanico che sono venuti a rinforzare il nostro staff per questo programma, Sarah, Simon e Flo mi hanno dato una grande mano. Infine, vorrei ringraziare il supporto dei nostri fedeli partner, oltre a Lamborghini Squadra Corse".

AGS Event, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GT World Challenge

In Barwell invece la sfida Endurance sarà per la categoria PRO-AM con tre piloti da tenere d'occhio particolarmente: Rob Collard, veterano già scafato nel GT, con Dennis Lind, velocissimo ed ex-pilota ufficiale Lamborghini, mentre Adam Balon completa il trio anche se non potrà prendere parte alla 24h di Spa per motivi di lavoro, dunque il team è alla ricerca di un suo sostituto con licenza Bronze.

“Sono lieto di annunciare che torneremo nel GTWC Europe con una formazione molto forte - dice il team principal Mark Lemmer - Adam, Rob e Dennis hanno già vinto diverse gare importanti con Barwell e non vedo motivi per cui non possiamo ambire al titolo nel 2023".

#77 Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo: Ahmad Al Harthy, Sam De Haan, Alex Macdowall, Sandy Mitchell Photo by: Eric Le Galliot

Occhi aperti su Rutronik

Sempre rimanendo in Endurance Cup, dopo aver annunciato la sua iscrizione al campionato un mese fa la Rutronik Racing ha ora i piloti per la sua Porsche 911 GT3-R.

La nuova 992 della squadra di Wilferdingen verrà supportata dalla Casa di Weissach e avrà al volante l'ufficiale Thomas Preining, l'ottimo Dennis Olsen, messosi in mostra particolarmente nel DTM nel 2022, e il giovane in rampa di lancio Laurin Heinrich, vincitoree della Carrera Cup tedesca.

"Sono molto felice e orgoglioso di poter annunciare ufficialmente questo programma - ha commentato il team principal Fabian Plentz - L'albero è stato piantato e ora tocca a tutti i partecipanti raccoglierne i frutti. L'intero team è motivato a pieno e non vede l'ora che inizi la stagione. A questo punto, un grazie a tutti i partner che ci accompagnano in questo nuovo viaggio".

Il Direttore Sportivo, Klaus Graf, ha aggiunto: "Con la nostra formazione di piloti per il GTWC Endurance, siamo ben posizionati per affrontare la fortissima concorrenza della categoria PRO. Dennis e Thomas sono ormai dei punti fermi della squadra di piloti Porsche. Con Laurin abbiamo un giovane di grande talento come abbinamento perfetto".

Rutronik Racing, Porsche 911 GT3-R Photo by: GT World Challenge

Novità in casa McLaren

La versione aggiornata della 720S GT3 non sarà l'unica novità in casa McLaren, che ha avuto la conferma da parte di Garage 59 come sua portacolori in tutta la stagione del GTWC in Classe PRO.

In Endurance Cup ci sarà pure la Sky Tempesta Racing , che ha raggiunto un accordo di collaborazione con la squadra britannica per affrontare una nuova sfida (già sperimentata alla 12h del Golfo di dicembre), dopo tre anni con la Ferrari e un 2022 di passaggio con la Mercedes-AMG.

La Garage 59 avrà al via la vettura #159 in Endurance Cup per Benjamin Goethe/Nicolai Kjærgaard/Marvin Kirchhöfer, con Goethe e Kjærgaard che saranno protagonisti anche in Sprint Cup.

In Classe Bronze vedremo poi la #188 di Miguel Ramos/Henrique Chaves ai quali si aggiunge il nuovo arrivato, Louis Prette, per le corse Endurance.

“Sono davvero entusiasta per la sfida che ci attente con Garage 59 nel GTWC, è un bell'impegno per me correre in Classe PRO con una squadra e una macchinna nuova, ma non vedo l'ora di cominciare”, sono le parole di Goethe.

Prette aggiunge: “Non vedo l'ora di correre per Garage 59, stavolta nel GTWC. Ho imparato molto con loro in Asian Le Mans Series e sono fiducioso per questa stagione. Henrique e Miguel erano miei rivali nel 2020, sono entrambi ottimi piloti e sono contento di averli come compagni e non come avversari stavolta! Con loro è chiaro che l'obiettivo diventa vincere il campionato".

#188 Garage 59 McLaren 720 S GT3: Henrique Chaves, Miguel Ramos, Alexander West, Dean Macdonald Photo by: Eric Le Galliot

Per quanto riguarda la Sky Tempesta Racing, la 720S #93 capitanata Chris sarà in lizza per la Bronze Cup con al volante anche i confermati Jonathan Hui ed Eddie Cheever III.

"Sono davvero entusiasta della collaborazione con Garage 59 e di guidare la nuova McLaren 720S GT3 Evo - ha commentato Froggatt - Non vediamo l'ora di scoprire cosa riusciremo a fare insieme. Questo è un nuovo capitolo per Sky Tempesta Racing e siamo entusiasti di affrontare le sfide della prossima stagione con il supporto dei nostri partner, fan e sponsor".

#93 Garage 59 McLaren 720S GT3: Edward M. T. Cheever, Chris Froggatt, Jonathan Hui, Kevin Tse Photo by: SRO