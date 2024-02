GTWC-IGTC | BMW e Rowe con due M4 in pista, c'è anche Marciello

La BMW M Motorsport ha definito l'impegno assieme a Rowe Racing per gli eventi di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge della stagione 2024.

A difendere i colori della Casa bavarese saranno nuovamente due M4 GT3 schierate dal team tedesco per gli eventi di Endurance Cup della serie di SRO Motorsports Group.

La scuderia di Hans-Peter Naundorf avrà due vetture in pista anche per i prestigiosi eventi di 24h che si svolgeranno al Nürburgring-Nordschleife e Spa-Francorchamps.

Nel GTWC vedremo al volante Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly, vincitori proprio sulle Ardenne nella passata annata, mentre sarà da definire l'equipaggio dell'auto per la tappa di Monza, che coincide con quella IMSA dove Eng e Yelloly dovranno guidare la LMDh.

La seconda BMW andrà invece al duo proveniente dal programma Junior, ovvero Dan Harper e Max Hesse, che sarà coadiuvato da Augusto Farfus.

Ci sono poi altri nomi che vedremo all'opera in occasione della 24h del Nürburgring, dato che a Wittmann e Farfus si uniranno Sheldon Van Der Linde, Maxime Martin, Dries Vanthoor, Robin Frijns e Raffaele Marciello.

Photo by: AG Photo #98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nicholas Yelloly

"Sono davvero entusiasta di tornare sul Nordschleife, soprattutto con BMW e Rowe, che hanno un'impressionante storia comune di buoni risultati - ha commentato 'Lello' - Non ho mai vinto la gara, ma sono salito sul podio. Di conseguenza, spero sia una corsa intensa. Ma prima devo prepararmi al meglio con la squadra e con la nuova vettura".

Frijns aggiunge: "La mia ultima epserienza sul Nordschleife fu nel 2022 e vinsi la 24h assieme a Dries Vanthoor. Ora sono molto eccitato per il mio debutto con BMW M Motorsport. È uno dei più grandi eventi motoristici in Germania e i tifosi sono particolarmente entusiasti per esso. Non ci si annoia mai per un pilota sul Nordschleife e sono curioso di vedere come andrà il mio debutto con la M4".

Photo by: Paolo Belletti #998 Rowe Racing BMW M4 GT3: Daniel Harper, Max Hesse, Neil Verhagen

Soddisfatto anche Naundorf, Team Manager della Rowe Racing: "Sono lieto che la nostra collaborazione con BMW M Motorsport stia entrando nel suo nono anno. È caratterizzata da un grande rispetto reciproco e lealtà. Avere il trio vincente dello scorso anno ci permette di intraprendere la difesa del successo a Spa, fornendo una base perfetta per competere ancora una volta per la vittoria".

"Inoltre, due dei tre piloti rimangono invariati nella vettura gemella, e Augusto Farfus apporta ulteriori qualità con la sua abilità di guida, vasta esperienza ed esemplare spirito di squadra".

"Quest'anno avremo sette piloti ufficiali sul Nordschleife. Per la prima volta, Robin e Raffaele gareggeranno con noi; li abbiamo conosciuti come avversari formidabili e tutto il nostro team non vede l'ora di collaborare con due piloti così veloci e di successo. Diamo loro un caloroso benvenuto".

Photo by: SRO #998 Rowe Racing BMW M4 GT3: Dan Harper, Neil Verhagen, Max Hesse

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "Iniziamo la nona stagione insieme e la collaborazione è stata una grande storia di successo fin dal primo anno. Abbiamo ottenuto due vittorie assieme alla 24h di Spa-Francorchamps, una al Nürburgring e puntiamo a migliorare ulteriormente questo record nel 2024 con un'altra bella formazione".

"Non vedo l'ora di partecipare alle gare con la fantastica collaborazione con Hans-Peter e il suo team. È un peccato non avere tutti i piloti ufficiali BMW a disposizione a causa di alcune concomitanze di programma, ma grazie al nostro grande calibro e alla nostra grande formazione possiamo ancora mettere insieme squadre incredibilmente forti".