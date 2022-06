GTWC | E' "Pole" Ricard per la Ferrari-Iron Lynx, Rossi 7°

La Ferrari scatterà dalla Pole Position nella 1000km del Paul Ricard grazie alla grande prestazione ottenuta nelle Qualifiche dal trio Serra/Rigon/Fuoco.

In un sabato assolato e caldo, i piloti del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS si sono dati battaglia nelle tre manche che hanno deciso la griglia di partenza del secondo evento stagionale dell'Endurance Cup.

L'equipaggio della Iron Lynx ha ottenuto il tempo medio di 1'53"693 con la 488 #71 staccando il primato assoluto e in Classe PRO, precedendo per 0"337 la Porsche 911 #54 della Dinamic Motorsport condotta dagli ottimi Cairoli/Ledogar/Bachler.

La seconda fila dello schieramento è aperta dall'Audi R8 LMS #32 del Team WRT (Vanthoor/Van Der Linde/Weerts) e dalla Mercedes-AMG #88 dell'Akkodis-ASP (Gounon/Marciello/Juncadella) con distacchi attorno al mezzo secondo.

Molto bene anche l'Audi #30 del Team WRT che è quinta e firma il primato in Silver Cup con Neubauer/Simmenauer/Goethe, tenendosi alle spalle la Lamborghini #63 della Emil Frey Racing (Bortolotti/Costa/Aitken).

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi Photo by: SRO

E' invece un bel settimo posto quello da cui scatteranno Frédéric Vervisch, Nico Müller e Valentino Rossi con l'Audi #46 del Team WRT. Il più veloce del trio è il belga, mentre Rossi - che ha preso parte alla Q3 chiudendo 18° del suo gruppo a 0"9 dalla vetta - è stato di un paio di decimi più rapido di Müller, mostrando incoraggianti miglioramenti.

Dietro di loro troviamo l'Audi #12 di Tresor by Car Collection nelle mani di Ghiotto/Drudi/Haase e la Ferrari #51 di Calado/Molina/Nielsen (Iron Lynx), segnalando che nel turno del danese è stata danneggiata dal traffico nel giro veloce di miglioramento.

La Top10 viene completata dalla Aston Martin Vantage #95 della BeechDean AMR con sopra Thiim/Sorensen/Martin, che precede la Lamborghini #14 di White/Tujula/Lappalainen (Emil Frey Racing), seconda Silver.

Terza di questa categoria è la Mercedes #777 della Al Manar Racing by HRT (Schller/Al Zubair/Jefferies), 13a generale dietro alla BMW #98 di Catsburg/Farfus/Yelloly (Rowe Racing), i migliori delle M4.

In PRO-AM è la McLaren #188 di Garage 59 ha prendersi la Pole con Chaves/Ramos/West davanti alla Mercedes #20 di SPS (Baumann/Pierburg/Konrad) e alla Ferrari #52 di AF Corse (Bertolini/Machiels/Costantini).

In Gold Cup svetta la Inception Racing con la McLaren #7 di Schandorff/Iribe/Millroy, che hanno la meglio della Mercedes #57 di Winward Racing (Liebhauser/Ferrari/Auer) e della Ferrari #83 delle Iron Dames Gatting/Frey/Bovy.

La vettura rosa delle ragazze ha rischiato parecchio in Q3 quando per poco non è stata centrata dalla Ferrari #21 di AF Corse, partita dalla piazzola per una segnalazione errata dell'addetto al lollipop e ora sotto investigazione per l'episodio.

Si è infine ritirata dall'evento la Bentley Continental #107 preparata dalla CMR per i PRO-AM Lemeret/Bailly/Borga causa dani irreparabili al motore riportati nell'incidente delle Pre-Qualifiche di venerdì sera.

La partenza della 1000km del Paul Ricard è prevista per le ore 18;00, con conclusione alle ore 24;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Medio Q1 Q2 Q3 1 71 Pro Cup Daniel Serra, Davide Rigon, Antonio Fuoco Iron Lynx Ferrari 488 GT3 1:53.693 1:54.219 1:53.423 1:53.438 2 54 Pro Cup Klaus Bachler, Come Ledogar, Matteo Cairoli Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:54.030 1:54.108 1:54.211 1:53.771 3 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.175 1:53.864 1:54.260 1:54.402 4 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:54.218 1:54.245 1:54.532 1:53.879 5 30 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.386 1:54.627 1:54.655 1:53.877 6 63 Pro Cup Mirko Bortolotti, Jack Aitken, Albert Costa Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:54.420 1:54.426 1:54.593 1:54.241 7 46 Pro Cup Frederic Vervisch, Nico Müller, Valentino Rossi Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.436 1:54.237 1:54.644 1:54.429 8 12 Pro Cup Christopher Haase, Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.498 1:54.780 1:54.244 1:54.470 9 51 Pro Cup Nicklas Nielsen, James Calado, Miguel Molina Iron Lynx Ferrari 488 GT3 1:54.522 1:54.421 1:54.858 1:54.289 10 95 Pro Cup Maxime Martin, Marco Sorensen, Nicki Thiim Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 1:54.534 1:54.808 1:54.405 1:54.389 11 14 Silver Cup Konsta Lappalainen, Tuomas Tujula, Stuart White Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:54.534 1:54.612 1:54.553 1:54.439 12 98 Pro Cup Nick Yelloly, Nicky Catsburg, Augusto Farfus Rowe Racing BMW M4 GT3 1:54.613 1:54.895 1:54.454 1:54.491 13 777 Silver Cup Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Fabian Schiller Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3 1:54.637 1:54.859 1:54.750 1:54.304 14 38 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 1:54.644 1:54.497 1:55.083 1:54.353 15 25 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Mies, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.681 1:55.001 1:54.790 1:54.252 16 99 Silver Cup Marius Zug, Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.704 1:54.956 1:54.602 1:54.556 17 19 Pro Cup Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:54.737 1:55.109 1:54.998 1:54.105 18 7 Gold Cup Oliver Millroy, Brendan Iribe, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 1:54.792 1:54.944 1:55.528 1:53.905 19 57 Gold Cup Jens Liebhauser, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 1:54.795 1:56.454 1:54.158 1:53.773 20 4 Silver Cup Jannes Fittje, Alain Valente, Jordan Love Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:54.804 1:54.867 1:54.689 1:54.858 21 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet, Tommaso Mosca AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:54.833 1:55.129 1:54.695 1:54.675 22 50 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse Rowe Racing BMW M4 GT3 1:54.875 1:54.836 1:55.140 1:54.651 23 83 Gold Cup Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Ferrari 488 GT3 1:54.986 1:55.310 1:55.097 1:54.552 24 66 Pro Cup Juuso Puhakka, Markus Winkelhock, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.028 1:55.612 1:54.700 1:54.773 25 26 Silver Cup Cesar Gazeau, Nicolas Baert, Aurelien Panis Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.050 1:55.313 1:55.390 1:54.447 26 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 1:55.063 1:56.073 1:54.604 1:54.512 27 33 Gold Cup Ryuichiro Tomita, Arnold Robin, Maxime Robin Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.137 1:54.875 1:55.859 1:54.677 28 31 Silver Cup Finlay Hutchison, Diego Menchaca, Louis Proctor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.143 1:55.780 1:54.885 1:54.764 29 188 Pro-AM Cup Alexander West, Miguel Ramos, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 1:55.195 1:56.523 1:55.193 1:53.871 30 911 Gold Cup Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.207 1:56.287 1:54.958 1:54.376 31 5 Gold Cup Arjun Maini, Hubert Haupt, Florian Scholze Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:55.214 1:54.863 1:55.007 1:55.772 32 111 Pro Cup Christian Klien, Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:55.225 1:55.876 1:54.688 1:55.111 33 56 Silver Cup Mauro Calamia, Marius Nakken, Giorgio Roda Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.243 1:55.374 1:54.608 1:55.749 34 77 Gold Cup Sandy Mitchell, Rob Collard, Alex MacDowall Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:55.311 1:54.960 1:56.104 1:54.871 35 2 Pro Cup Maro Engel, Steijn Schothorst, Luca Stolz AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 1:55.329 1:54.590 1:56.204 1:55.193 36 20 Pro-AM Cup Dominik Baumann, Valentin Pierburg, Martin Konrad SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 1:55.501 1:54.738 1:56.090 1:55.676 37 11 Silver Cup Lorenzo Patrese, Hugo Valente, Axel Blom Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.506 1:54.920 1:55.181 1:56.418 38 163 Silver Cup Marcus Paverud, Baptiste Moulin, Michael Dörrbecker VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:55.603 1:55.751 1:55.586 1:55.472 39 52 Pro-AM Cup Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:55.612 1:56.003 1:56.133 1:54.702 40 93 Gold Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt, Jonathan Hui SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:55.696 1:55.428 1:55.714 1:55.946 41 21 Gold Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan AF Corse Ferrari 488 GT3 1:55.747 1:56.137 1:55.263 1:55.841 42 90 Silver Cup Sean Walkinshaw, Franco Girolami, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 1:55.755 1:56.281 1:55.697 1:55.288 43 24 Pro-AM Cup Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alessio Picariello Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.845 1:56.605 1:56.176 1:54.755 44 91 Gold Cup Alex Malykhin, James Dorlin, Ben Barker Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.879 1:57.202 1:55.498 1:54.937 45 112 Gold Cup Maciej Blazek, Joe Osborne, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:55.881 1:56.362 1:55.445 1:55.836 46 97 Gold Cup Valentin Hasse Clot, Theo Nouet, Andrew Howard Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 1:55.892 1:55.324 1:55.041 1:57.312 47 22 Silver Cup Patrik Matthiesen, Dominik Fischli, Joel Sturm Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:56.189 1:56.821 1:57.472 1:54.274 48 39 Gold Cup Piti Bhirombhakdi, Tanard Sathienthirakul, Matthew Payne Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:56.192 1:57.754 1:56.279 1:54.544 49 3 Silver Cup Sebastien Baud, Valdemar Eriksen, Jeff Kingsley GetSpeed Mercedes-AMG GT3 1:56.258 1:56.498 1:56.755 1:55.523 50 8 Gold Cup Nicolas Gomar, Loris Cabirou, Mike Parisy AGS Events Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:56.604 1:58.048 1:55.969 1:55.795 51 27 Silver Cup Taylor Cooke, Brandon Leitch, Isaac Tutumlu Lopez Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:56.869 1:55.954 1:55.029 1:59.625 52 563 Silver Cup Michele Beretta, Yuki Nemoto, Benja Hites VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:54.603 1:54.500 1:54.706 53 10 Gold Cup Adam Eteki, Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes Boutsen Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:56.247 1:56.247