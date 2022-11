GTWC | Comtoyou Racing scende in campo con Audi Sport nel 2023

La Comtoyou Racing ha ufficializzato che nel 2023 prenderà parte al GT World Challenge Europe come team clienti ufficiale di Audi Sport.

La squadra belga, che dal 2017 ha iniziato la sua attività coi Quattro Anelli nel mondo del TCR, è pronta a schierare tre R8 LMS GT3 Evo II nella serie Sprint, mentre due correranno in Endurance Cup.

“Volevamo da un po' di tempo passare al GT3 e ora Audi ci ha chiamati in causa per questa avventura", ha dichiarato il team manager, François Verbist.

"Dopo tre anni di riflessioni, abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto. Tutti sanno quanto sia competitiva la serie, dunque la sfida che ci attende è sicuramente tosta".

"La accettiamo con grande umiltà, sapendo che abbiamo una macchina capace di vincere e il supporto tecnico di Audi Sport. L'obiettivo è avvicinarci ai migliori per poi puntare al titolo nel 2024".

Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR Photo by: TCR media

Sul fronte piloti, non ci sono per il momento annunci in particolare. Quest'anno la Comtoyou ha corso nel FIA WTCR con le vetture dei piloti ufficiali Audi Sport, Nathanael Berthon e Gilles Magnus, più quelle dei privati Tom Coronel e Mehdi Bennani.

Nel TCR Europe ha invece seguito lo stesso Coronel, vincendo il titolo con Franco Girolami, che in una intervista rilasciata a vari media - fra i quali Motorsport.com - non ha escluso un passaggio al mondo GT.

"Sento di essere al meglio, nell'età giusta e con l'esperienza sufficiente per farlo. Salire di livello era il mio obiettivo fin dall'inizio, l'ho sempre saputo e lavoro duramente ogni giorno per migliorare ed essere più forte possibile quando si presenterà l'occasione", afferma l'argentino.

"Al momento non ho nulla di confermato per il 2023, ci sono state alcune trattative per le gare TCR e GT, ma non c'è ancora niente di concreto. Le prossime settimane saranno molto importanti per il mio futuro e per prendere una decisione".

"Essere campione del TCR Europe è molto importante, soprattutto per l'alto livello dei piloti, ma credo sia altresì importante continuare a lavorare sodo e a pianificare il futuro. Nel mio caso, è quello che sto facendo e spero di avere un futuro ben definito il prima possibile".