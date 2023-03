GTWC | CLRT all'esordio con la Porsche e una storia 'di famiglia'

Il Team CLRT ha scelto il GT World Challenge Europe come nuova sfida per la stagione 2023.

La squadra fondata da Côme Ledogar e Tugdual Rabreau, dopo essere cresciuta principalmente in patria prendendo parte alla Carrera Cup Francia e passando poi alla Supercup, ora avrà due nuove 911 GT3-R al via della serie di SRO Motorsports Group.

L'impegno è sia in Sprint che in Endurance Cup; nel primo campionato la vettura di Weissach #44 vedrà a bordo Stéphane Denoual e Steven Palette, mentre nel secondo il trio è formato da Clément Mateu, Palette e dal pilota ufficiale Porsche, Frédéric Makowiecki.

La storia è singolare perché tutti loro in un qualche modo hanno un legame, tra chi ha aiutato altri a crescere e chi invece affronta nuove sfide dopo un percorso particolare come loro stessi raccontano.

Porsche 911 GT3-R 992, CLRT Photo by: Porsche

"E' la prima volta con CLRT e in GT3 per me, il 2023 sarà un anno di scoperta e di apprendimento, ma anche un anno in cui mi divertirò molto al volante con Steven in equipaggio, uno che conosco da molto tempo", ha detto Denoual.

Palette aggiunte: "Sono molto felice di far parte del programma per il primo anno della squadra nel GTWC, sarà una grande sfida. Sono anche molto contento di correre in Sprint Cup con Stéphane, che conosco da molto tempo e che apprezzo. Lo stesso vale per l'endurance con Clément, che ho avuto l'opportunità di allenare l'anno scorso e che accompagnerò quest'anno nel suo passaggio al GT3".

Carico anche Mateu: "CLRT mi ha offerto la possibilità di partecipare a questa novità per il team e ho trovato la sfida più che piacevole. Non è stata una decisione semplice perché la Porsche Carrera Cup France e la Supercup sono campionati che mi piacciono molto. È una nuova sfida che sta per iniziare ma che non è semplice. Vorrei ringraziare il team per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo campionato, ma anche di concentrarmi e di prendermi il tempo necessario per preparare il matrimonio con la mia ragazza. Ho intenzione di trarre il massimo dalla partecipazione a un campionato endurance. Mi ricorda una certa epoca che è stata forte per la squadra corse Hexis e che ha visto correre Frédéric Makowiecki e Côme Ledogar".

Makowiecki chiosa: "È una grande avventura a livello umano. Partecipo a questo campionato con Clément, che fa parte della famiglia Hexis che mi ha aiutato a far decollare la mia carriera, un aspetto molto importante per me. Ho avuto la fortuna che poi tutto sia andato bene, anche Côme faceva parte della famiglia Hexis ed era vicino a Philippe Dumas. A distanza di poco più di 10 anni, sono tornato con le persone con cui ho iniziato quando ero un giovane pilota ed è una grande opportunità".

Porsche 911 GT3-R 992, CLRT Photo by: Porsche