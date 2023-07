GTWC | BMW-Rowe, binomio di successo: "Il più bello e difficile"

Il trionfo assoluto ottenuto dalla BMW alla 24h di Spa-Francorchamps è stata la vittoria praticamente perfetta, nonché quella del grande riscatto per la Casa bavarese nell'evento valido come tappa di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Grazie a Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly, oltre all'ottimo team Rowe Racing - alla terza vittoria sulle Ardenne dopo quelle di 2016 e 2020 (con la Porsche, però) - la M4 GT3 #98 ha percorso 537 con un passo che pian piano l'ha portata da centro gruppo fino alle posizioni di vertice.

Durante la notte, grazie anche al ritiro di alcuni rivali come le BMW #32 di WRT e la sorellina #998, il trio della #98 ha preso il comando e alla domenica mattina si è trovato ad avere una strategia differente in termini di soste ai box e momenti in cui effettuarle, ma un Full Course Yellow decretato nell'ultimo quarto di gara le ha permesso di mettersi al pari degli altri, tenendo il primato conquistato in quel momento.

Eng, Wittmann e Yelloly non hanno sbagliato nulla, a parte prendere una penalità di 30" per track limits, andando a tagliare il traguardo vittoriosi gestendo le ultime fasi e regalando il 25° successo assoluto alla BMW a Spa, nonché la seconda affermazione stagionale nell'Endurance Cup del GTWC, nella quale ora sono al comando della classifica con una vettura che si sta rivelando solidissima e competitiva sotto ogni aspetto.

I vincitori della 24H di Spa #98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly Photo by: BMW AG

"Vincere una 24 Ore è il sogno di ogni pilota, e questa è la gara GT più difficile da conquistare, dunque significa molto per me vivere questa esperienza per la terza volta nella mia carriera", afferma Eng, al terzo successo in carriera a Spa.

"È un grande onore per me. La gara è stata tutt'altro che facile per noi. A un certo punto eravamo indietro di un giro e non c'era alcuna indicazione che potessimo ancora vincere, ma il team ha fatto un lavoro fantastico per riportarci in gara. Le ultime due ore sono sembrate un'eternità".

Per Wittmann arriva finalmente la tanto agognata vittoria: "Erano circa dieci anni che cercavo di vincere una 24 ore. Finalmente ci sono riuscito! È una sensazione incredibile. Un grande complimento alla squadra e ai miei colleghi. Abbiamo avuto un ottimo pacchetto tra piloti, team e auto che mi ha permesso di ottenere la tanto attesa prima affermazione in una 24 Ore".

Yelloly chiude una settimana da sogno, nella quale era arrivata anche la prima piazza in IMSA con la BMW LMDh: "Una prestazione fantastica da parte di tutto il team. Per vincere una gara come questa, tante cose devono incastrarsi e oggi lo hanno fatto. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo! Personalmente, questo è il culmine di una settimana eccezionale, iniziata con la prima vittoria GTP per la BMW M Hybrid V8 a Watkins Glen".

I vincitori della 24H di Spa #98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly Photo by: SRO

Hans-Peter Naundorf, Team Principal della Rowe Racing, aggiunge: "Questa è stata la nostra vittoria più difficile qui a Spa finora. Sappiamo quanto sia impegnativo trionfare in questa gara, il che la rende ancora più speciale. I nostri rivali erano incredibilmente forti e nel finale eravamo tutti vicini. Non ricordo una gara GT più intensa, ciò che mi impressiona di più è la costanza della nostra squadra. Siamo saliti sul podio in quasi tutte le gare a cui abbiamo partecipato quest'anno".

"Qui a Spa, dal 2016 abbiamo ottenuto tre vittorie e due secondi posti. Questo risultato può essere raggiunto solo con un team incredibilmente motivato e ambizioso, ed è quello che abbiamo. Sono anche contento di vedere quanto sia preziosa questa vittoria per tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto. Era ora che la BMW M4 GT3 vincesse una gara così importante al suo secondo anno di vita".

I vincitori della 24H di Spa #98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly Photo by: BMW AG

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "E' stato un weekend incredibile con la prima vittoria della nostra M4 GT3 in una delle principali 24h e la 25a assoluta per BMW sulle Ardenne! La gara è iniziata in modo difficile per noi, dopo aver perso la Super Pole ed essere partiti da metà classifica".

"Tuttavia, tutti i nostri equipaggi hanno lottato per risalire la china durante le prime ore di gara. Grazie ai piloti e al team Rowe Racing per la loro fantastica performance e a tutti i dipendenti di BMW M Motorsport che hanno contribuito allo sviluppo di una vettura GT3 così grandiosa".

