GTWC | Balzan-Sbirrazzuoli-Delacour sulla Ferrari di AF Corse

Un nuovo trio si aggiunge alla lista, già ben assortita del GT World Challenge Europe-Endurance per dare l'assalto alla nuova categoria Gold Cup.

Cédric Sbirrazzuoli sarà al via con la Ferrari 488 #21 del team DLC One/AF Corse. Una bella carriera quella del monegasco che si è proiettato nelle ruote coperte già nel 2011, vincendo il Trofeo Maserati Europe e ripetendosi l’anno successivo nel Maserati Trofeo World.

Nel 2015 al volante della Lamborghini Super Trofeo arriva secondo nella serie americana dedicata al monomarca di Sant’Agata Bolognese.

Nel frattempo diventa anche un apprezzato coach; e proprio con Hugo Delacour, pilota che segue nel Ferrari Challenge, è ritornato nella passata stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance con la 488 Challenge, vincendo la gara Endurance di luglio.

Adesso questa nuova avventura nel GTWC, già anticipata nel dicembre scorso. A completare il trio c’è Alessandro Balzan, “rapito” da Sbirrazzuoli dal suolo americano, dato che negli Stati Uniti lavorano insieme.

Il curriculum di Balzan è tra i più interessanti del panorama mondiale del motorsport, praticamente lo abbiamo visto vincere e correre a qualsiasi latitudine.

Sbirrazzuoli-Delacour saranno presenti anche nella Sprint Cup nella Classe PRO-AM. La stagione per loro è iniziata con i test del Paul Ricard il 7-8 marzo, tra due settimane il via con l’Endurance in quel di Imola, per poi andare a Brands Hatch per la prima Sprint.

#21 AF Corse Ferrari 488 GT3 Photo by: SRO

"Sono veramente felice di questa nuova avventura, sarà una stagione molto impegnativa vista la quantità di appuntamenti, di macchine e piloti. Considero questo uno, se non il campionato più professionale che ci sia", dice Sbirrazzuoli a Motorsport.com.

"Tante macchine, piloti professionisti e tante battaglie. Con Hugo abbiamo lavorato molto bene e lui è cresciuto tanto, abbiamo deciso di fare questo passo che rappresenta un salto di qualità notevole. Ritrovo l’amico Alessandro che conosco da tanti anni e con il quale lavoro spesso in America. Il test al Paul Ricard è andato bene e ci avviciniamo al primo appuntamento consapevoli delle nostre possibilità".

Contattato da Motorsport.com, Delacour aggiunge: "Sono contento di approdare nel GTWC, consapevole che sarà un passo avanti importante arrivando dal Ferrari Challenge. Sono nel miglior team, circondato da professionisti e questo mi da molta sicurezza".

"Correre con il mio coach Cédric ed un pilota del calibro di Balzan mi entusiasma molto e mi permetterà di migliorare durante l’anno".

Anche Balzan racconta a Motorsport.com le sue impressioni: "Sono pronto per questa nuova avventura, una stagione completa in Europa e soprattutto in un campionato molto impegnativo e professionale. Ritrovo il mio amico-collega Cédric e conosco bene Hugo. Dopo il test al Paul Ricard, credo ci siano buone possibilità per fare bene".

"Dobbiamo lavorare molto e farci trovare pronti, la serie è molto impegnativa e la concorrenza è alta. La gara più importante della stagione è la 24h di Spa ma saremo pronti anche per le altre gare. Ringrazio Hugo e Cédric per questa opportunità di tornare a correre a tempo pieno con il Team di riferimento, AF Corse".