GTWC | Aston Martin schiera i Campioni WEC in Endurance

La Aston Martin darà i propri piloti ufficiali, nonché Campioni del Mondo del FIA WEC, al team BeechDean per il suo impegno nel GT World Challenge Europe.

La squadra inglese, in collaborazione con Prodrive, schiera infatti due Vantage GT3 in Endurance Cup per la stagione 2022 e a condurre quella di Classe PRO saranno due stelle come Nicki Thiim e Marco Sørensen, coadiuvati da Maxime Martin.

In Gold Cup vedremo invece il già annunciato team principal-pilota Andrew Howard assieme a Valentin Hasse-Clot e Theo Nouet, con primo impegno previsto ad Imola la prossima settimana.

"Assieme ad Aston Martin vogliamo mostrare il pieno potenziale delle Vantage nelpiù competitivo campionato GT del mondo - commenta Howard - Abbiamo sempre voluto vincere a Spa e un giorno vorrei vedere quel trofeo nella mia bacheca".

"Ma soprattutto desidero correre al più alto livello possibile senza restrizioni. Questo è un programma di due-tre anni e voglio provare a dare una mano ai giovani Silver a crescere in una vera e propria accademia Aston, in modo da costruire la prossima generazione dei Martin, Thiim e Sorensen".