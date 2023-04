GTWC | A Monza folla di 30.000 persone. E non solo per Valentino!

La prima gara stagionale del GT World Challenge Europe 2023 ha raccolto un pubblico di 30.000 persone nei tre giorni andati in scena all'Autodromo Nazionale di Monza, dove anche il rischio pioggia non ha fermato gli appassionati.

Il round d'apertura dell'Endurance Cup della serie di SRO Motorsports Group è tornato a disputarsi sul tracciato brianzolo dopo un anno di stacco che ha visto i protagonisti gareggiare ad Imola nel 2022. Oltre al GTWC, in pista si sono dati battaglia anche GT2 European Championship, GT4 e Clio Cup, e fin dal venerdì, dove le attività per le GT3 non erano previste se non i Test per i piloti Bronze al tardo pomeriggio, di appassionati ne abbiamo incontrati.

Inutile dire che buona parte era assiepata davanti al box del Team WRT, in attesa di poter vedere da vicino Valentino Rossi, con i fan già appostati dietro le transenne fin dalle 8;00 del mattino, quando nel paddock c'erano giusto i meccanici e i primi addetti ai lavori.

Qui bisogna anche segnalare che la scelta della posizione per la squadra belga e la sua hospitality, nel cui retro campeggiava il motorhome del 'Dottore' recintato e ovviamente preso d'assalto dai curiosi pronti a sbirciare nelle feritoie dei pannelli, forse non è stata del tutto felice.

Atmosfera Photo by: SRO

La massa di gente è aumentata per forza di cose al sabato e alla domenica, dunque chi si trovava nelle vicinanze era praticamente bloccato dal muro di gente che andava ben oltre le transenne poste a creare un corridoio centrale. I team Mercedes Akkodis ASP e Audi Boutsen VDS, ad esempio, sono stati quelli più in difficoltà, con i relativi piloti e tecnici a dover farsi largo per raggiungere la propria postazione.

Questo ovviamente si è ripercosso anche su noi addetti ai lavori, costretti a volte a passare attraverso gli altri box o dalla pit-lane (quando consentito) per raggiungere appunto le squadre sopracitate e riuscire a carpire informazioni dai rispettivi concorrenti. A livello logistico, per una prossima volta si potrebbe studiare un'allocazione differente per Valentino e WRT in modo da consentire il regolare passaggio a tutti, evitando di ritrovarsi invischiati nella calca.

Al di là di ciò, la cosa molto bella (che ad Imola lo scorso anno si era vista con grande fatica) è stata l'attenzione riservata anche agli altri. I piloti Ferrari sono stati fermati subito appena visti arrivare in circuito o uscire dai camion per scattare foto e firmare autografi, così come quelli di Lamborghini e degli altri marchi. Segno che (per fortuna!) non c'è solamente Valentino ad attirare persone, come ci è stato detto direttamente anche da alcuni appassionati che abbiamo incontrato durante i nostri giri nel paddock.

"Sì, certo, Valentino è un'attrazione, ma noi siamo venuti perché ci interessa il mondo del GT e i suoi protagonisti. Le gare sono belle e i piloti fortissimi, quindi è questo il motivo principale per cui volevamo esserci. Non per Rossi", sono state le parole più belle che abbiamo sentito domenica sera.

Atmosfera Photo by: SRO

In effetti avere a pochi metri un Campionissimo come Raffaele Marciello o i piloti della Ferrari protagonisti nel WEC erano occasioni ghiottissime da non farsi sfuggire, così come trovare i ragazzi di BMW Motorsport che poi hanno vinto la gara domenica, alla quale erano presenti in tantissimi sulla tribuna centrale quando le vetture si sono schierate.

Nemmeno le previsioni meteo poco rassicuranti per il tardo pomeriggio o le problematiche coi continui black-out del mattino che hanno rischiato di mandare all'aria tutto hanno scoraggiato gli appassionati, sempre in giro per il paddock a godersi l'atmosfera e le sue attrazioni, come le supercars esposte, simulatori, banchetti di merchandising e souvenir che in tanti hanno preso d'assalto.

Insomma, l'Italia dei motori è viva e (per fortuna, ancora!) non solo per la Formula 1, e dunque bisogna cercare in ogni modo di valorizzare anche tutto ciò che non è solamente il circus; con questo, siamo molto curiosi di vedere chi ci sarà - sempre a Monza - per la 6h del FIA WEC a luglio. La gara del GTWC è stata molto bella, ora tocca allo spettacolo dei prototipi endurance. Poi si penserà al Gran Premio, sperando che la centrale elettrica di Vedano non faccia di nuovo i capricci ponendo in imbarazzo l'incolpevole personale dell'Autodromo...

Se eravate a Monza lo scorso fine settimana, fateci sapere come vi siete trovati e come è stata la vostra esperienza!