Audi perde i pezzi: via anche Weerts e Vanthoor, restano in WRT La coppia belga titolata nel GTWC ha preferito rimanere con il Team WRT e guidare la nuova BMW dicendo addio alla Casa dei Quattro Anelli, che dopo la discesa in campo in F1 vede pian piano partire tutti i suoi migliori piloti GT, lasciati senza ulteriori sbocchi professionali come la LMDh.

Di: Francesco Corghi , Journalist Audi Sport perde i pezzi. La partenza di Dries Vanthoor e Charles Weerts non è un fulmine a ciel sereno, ma la conferma che le scelte sportive e strategiche dei Quattro Anelli hanno aperto una falla ormai irrecuperabile dato che tutti i migliori piloti GT stanno prendendo altre strade. Dopo l'addio di recente annunciato da parte di René Rast e Nico Muller, ora anche la coppia belga ha preferito salutare la compagnia, che con la decisione di intraprendere l'avventura in Formula 1 nel 2026 con la Sauber ha cancellato il programma LMDh nel quale molti conduttori credevano e speravano nei loro percorsi di crescita. Gli ultimi sono quindi i Campioni del GT World Challenge Europe Sprint, che dopo aver vinto tantissimo con l'Audi R8 LMS del Team WRT hanno optato rimanere con la squadra diretta da Vincent Vosse piuttosto che restare legati ad un marchio che gli avrebbe offerto solo sbocchi professionali nel GT3 e nulla più. #32 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT: Charles Weerts, Dries Vanthoor Photo by: SRO "Ringraziamo Dries Vanthoor e Charles Weerts: dicendogli addio vogliamo augurargli il meglio per il loro futuro", si legge nella brevissima nota emessa da Ingolstadt. Restando con WRT, Weerts e Vanthoor avranno quindi l'opportunità di guidare la nuova BMW M4 GT3 e puntare anche alla LMDh per il futuro, oltre che fare esperienze coi prototipi in LMP2 dato che la compagine belga ha due Oreca. condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente Video | Ferrari GT tra titoli e futuro: il racconto dei piloti condividi