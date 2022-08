24h Spa | Rossi: "Emozione difficile da spiegare a parole"

Valentino Rossi ha finalmente coronato il sogno di correre una 24 Ore e quella di Spa-Francorchamps è sicuramente stata una esperienza nuova e formativa per un novellino del genere come è il 'Dottore'.

Nella gara valida per la stagione 2022 di Fanatec GT World Challenge powered by AWS - Endurance Cup - ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli andata in scena sulle Ardenne la casella di partenza non era delle migliori perché essere al 35° posto in griglia - causa un paio di penalità rimediate proprio dal pesarese (che comunque ha ammesso le sue colpe post-qualifiche) - ti mette sempre nella difficoltà di smarcarti nel traffico.

E' toccato al suo compagno di squadra Nico Müller prendere per primo il volante dell'Audi R8 LMS #46, per poi passarlo a Rossi, che nel primo doppio stint ha fatto conoscenza di questo tipo di corsa.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Frederic Vervisch , Nico Muller, Valentino Rossi Photo by: Eric Le Galliot

"La 24h di Spa è veramente una grande gara, fantastica. Mi sono divertito tantissimo, è lunghissima e succedono tante cose, ma è anche utile per fare esperienza, passare molto tempo in macchina e correre di notte, che è sempre speciale", spiega Valentino.

"E' qualcosa che non avevo mai fatto ed è difficile da spiegare a parole com'è, specialmente le ultime 8-10 ore sono state veramente toste".

"Nella prima parte di gara abbiamo guadagnato diverse posizioni e mi sono divertito tantissimo a guidare in questa giungla, come sempre".

"Avevo tantissime auto davanti, dietro e attorno, ma è andata bene, specialmente nel secondo stint sono riuscito ad avere un buon passo perché era cresciuta la sintonia con la vettura e le gomme".

"Inoltre anche la strategia era ottima e questo ci ha permesso di risalire la classifica. Quando ho finito i miei turni sono andato subito a dormire, su quello non ho avuto problemi. Semmai ho fatto fatica a svegliarmi!"

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Frederic Vervisch , Nico Muller, Valentino Rossi Photo by: SRO

Durante la guida notturna Rossi ha commesso una sbavatura andando in testacoda, ma riuscendo comunque a non danneggiare l'auto. Purtroppo ciò è accaduto a Müller, che ha tamponato per una incomprensione l'Audi #32 del suo compagno Weerts attorno alla 15a ora.

Il Team WRT ha sistemato come poteva la macchina e Rossi, in alternanza con Frédéric Vervisch e lo svizzero, hanno raccolto un 17° posto generale e il 14° in Classe PRO con soddisfazione.

"Il piano iniziale non era di salire in macchina alla fine, ma abbiamo valutato la situazione generale e quindi è toccato di nuovo a me".

"Abbiamo portato a termine la gara, pur con qualche errore e sfortuna, ma credo che il risultato sia stato buono, per cui siamo soddisfatti".

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Frederic Vervisch , Nico Muller, Valentino Rossi Photo by: SRO

Soddisfazione anche per le cose imparate, che da inizio anno per il pluricampione del motomondiale non sono mai abbastanza.

"Ho sofferto un po' con tutti i Full Course Yellow e le Safety Car, sono cose che in MotoGP non ci sono. Una volta che ti ci trovi dentro, poi è una situazione che si affronta".

"Certamente il fatto di dover tenere in temperatura le gomme è molto pericoloso e richiede attenzione. E' tutto un frena e accelera, sembra di guidare in centro a Roma! Sto cercando come sempre di migliorare volta per volta, serve tempo, ma non mi manca".