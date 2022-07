24h Spa | Libere 2: Ferrari brilla di notte, Rossi indietro

La Ferrari sembra decisamente in forma e una 488 svetta a livello assoluto, e in Classe PRO, anche nelle Prove Libere 2 della 24h di Spa-Francorchamps, stavolta svolte in notturna.

I piloti del Fanatec GT World Challenge powered by AWS ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli sono tornati in pista praticamente subito dopo le Qualifiche e la 488 #51 della Iron Lynx si conferma da vertice col trio Calado/Nielsen/Molina a girare in 2'18"718.

Beffate per questione di pochissimo le Audi #32 del Team WRT e #66 di Attempto Racing, con la Ferrari #71 gemella della capolista che chiude quarta a 0"3.

Top5 anche per l'Audi #25 della Saintéloc Racing, seguita dalla Lamborghini #6 di Orange1-KPAX, la più in forma delle vetture di Sant'Agata Bolognese, che batte le Mercedes #5 di HRT - la migliore della Classe Gold - e #55 della GruppeM Racing.

Chiudono la Top10 le Porsche #47 di KCMG e #24 di Herberth Motorsport, quest'ultima a svettare in Classe PRO-AM, seguita in classifica dalla Mercedes #777 della Al Manar-HRT che ottiene il miglior crono in Classe Silver.

Per Valentino Rossi altra sessione difficile, dato che mette insieme appena 6 tornate ritrovandosi con il 52° tempo generale.

La giornata di venerdì prevede una breve sessione di Warm-Up nel tardo pomeriggio, per poi passare alla Superpole che deciderà lo schieramento di partenza dei primi 20 in gara.